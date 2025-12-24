আতাউর রহমান বিক্রমপুরী গ্রেপ্তার

নরসিংদী থেকে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বুধবার দুপুরে ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) অনুরোধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে তিন মাসের ডিটেনশন (আটক) আদেশ রয়েছে। জিএমপির পক্ষ থেকে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য ডিএমপিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গ্রেপ্তারের পর আতাউর রহমানকে ইতিমধ্যে গাজীপুর মহানগর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে পাঠানো হতে পারে।
উল্লেখ্য, আতাউর রহমান বিক্রমপুরীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই আটকের নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।