পিয়ন পদের জন্য আবেদন করছেন গ্র্যাজুয়েটরা: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পিয়ন পদের জন্য অনেক গ্র্যাজুয়েট আবেদন করছেন বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পিয়ন ও মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগপ্রক্রিয়ার তথ্য তুলে ধরে উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, পিয়ন পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসি, সেখানে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের অনেকেই রয়েছেন গ্র্যাজুয়েট। মুদ্রাক্ষরিক পদের জন্য মিনিমাম যোগ্যতা হচ্ছে এইচএসসি। কিন্তু সেখানে যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁদের অনেকেই গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্স (ডিগ্রিধারী)।

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘তাহলে আমাদের উচ্চশিক্ষার কী মূল্য রইল? আমরা এখনো কেরানি হওয়া থেকে বের হতে পারিনি।’

উচ্চশিক্ষিত বেকারদের সত্যিকার অর্থে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেন বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।

‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার মূল কারণ দারিদ্র্য বলেও মন্তব্য করেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ঝরে পড়ার মূল কারণ দারিদ্র্য। এ ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, তারা দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও বাজারের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচির ওপর জোর দিচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব উল আলম এবং বাংলাদেশে ইউনেসকোর প্রতিনিধি সুজান ভাইজ উপস্থিত ছিলেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক দেবব্রত চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা’ প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে প্রদীপ বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ‘ইউসেপ বাংলাদেশ’ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্মাননা পেয়েছে।

