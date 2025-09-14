হোম > জাতীয়

নুরের হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢামেকে সংবাদ সম্মেলনে গণঅধিকার পরিষদের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকার দৃশ্যমান কোনো অ্যাকশন না নেওয়ায় ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে দলটি। এ সময়ের মধ্যে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে তারা। তা না হলে ৪৮ ঘণ্টা পর যমুনা বা সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচির হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন দলটির নেতারা।

আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

রাশেদ খান বলেন, ‘সরকার নুরকে দেশের বাইরে নেওয়ার ঘোষণা দিলেও এখনো তাঁকে উন্নত কোনো দেশে নেওয়া হয়নি। সরকারের গড়িমসি লক্ষ করছি। এ জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকেই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরের দেশে নেওয়া হবে। সরকারের দয়ার ওপর নির্ভর করতে চাই না। সরকারের সেই ঘোষণাকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আগামীতে আপনাকেও এমনভাবে হাসপাতালে আসতে হতে পারে। না হলে জুলাই যোদ্ধাদের হামলা করে হাসপাতালে পাঠাতে পারে। হামলার এত দিন পার হয়ে গেলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিতে সরকারের কোনো কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়নি।’

আলটিমেটামের ঘোষণা দিয়ে রাশেদ খান বলেন, ‘সরকারকে আমরা ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিচ্ছি, এর মধ্যে হামলাকারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ৪৮ ঘণ্টা পর কঠোর কর্মসূচি দেব। সেই কর্মসূচি হতে পারে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাও, বা সচিবালয় ঘেরাও। এই হামলার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জড়িত। তাঁর দায় রয়েছে। এ জন্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকেও পদত্যাগ করতে হবে।’

দলের মুখপাত্র সিনিয়র সহসভাপতি ফারুক হাসান বলেন, ‘আজ নুরুল হক নুরকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়ার কথা ছিল। তবে গতকাল রাতে হঠাৎ নতুন জটিলতা দেখা দেওয়ায় রাতেই তাঁর বেশ কিছু রিপোর্ট করা হয়। রিপোর্টে কিছু সমস্যা খুঁজে পাওয়ায় তাঁকে আজ রিলিজ দেওয়া হচ্ছে না।’

তিনি আরও জানান, নুরের নাকের ভাঙা হাড়ে জটিলতা রয়েছে। চোয়ালের ভাঙা হাড় ফাঁকা হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া লিভারে জটিলতা রয়েছে।

সম্পর্কিত

লাশ পোড়ানোর বর্বরতা নজিরবিহীন: চিফ প্রসিকিউটর

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া শুরু

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভায় যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভায় থাকছেন প্রধান উপদেষ্টা

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ কমানোর চিন্তাভাবনা করছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভাঙ্গায় চলমান অবরোধ অবিলম্বে তুলে না নিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বয়স্ক কারাবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

বই লেখেন পুলিশের বড় কর্তা, কেনেন কেবল অধস্তনেরাই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা