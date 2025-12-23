টিএফআই সেলে গুম-নির্যাতনের শুনানিতে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় র্যাবের টিএফআই সেলে গুম করে নির্যাতনের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সময় আবেদন মঞ্জুর নিয়ে শুনানিতে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে দুই পক্ষের আইনজীবী ও বিচারকের মধ্যে।
অভিযোগ গঠনের আদেশ দেওয়ার পর সাতজনের পক্ষে থাকা আইনজীবী তাবারক হোসেন বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে হবে, ভিকটিম ব্যারিস্টার আরমানের লেখা বই পড়া ও অভিযোগ-সংক্রান্ত এত বড় ভলিউম পড়তে হবে। প্রস্তুতির জন্য আমার সময় প্রয়োজন। তা ছাড়া আদেশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমরা রিভিউ আবেদন করব।’
এ সময় ট্রাইব্যুনালের জ্যেষ্ঠ সদস্য বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, ‘প্রয়োজন হলে আমরা সময় দেব।’ তবে প্রসিকিউশনের বক্তব্য না শুনে সময় দেওয়ার ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি জানান চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমাদের বক্তব্য না শুনে সময় দেওয়া ঠিক হবে না।’
এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় র্যাবের টিএফআই সেলে গুম করে নির্যাতনের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। সে সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্যের জন্য আগামী ২১ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে।
এ মামলায় ১৭ আসামির মধ্যে আদেশের সময় ১০ জন ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন র্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল কে এম আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল হাসান, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব আলম, সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারোয়ার বিন কাশেম, সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) খায়রুল ইসলাম, সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মশিউর রহমান জুয়েল ও সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন।
অভিযোগ পড়ে শোনানোর পর আসামিদের কাছে দোষ স্বীকার করেন কি না, তা জানতে চান ট্রাইব্যুনাল। এ সময় সবাই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন। একজন সেনা কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি, এই আদালতের মাধ্যমে আমরা ইনসাফ পাব।’ ট্রাইব্যুনাল বলেন, বিচারের মধ্য দিয়ে তথ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বিচার ছাড়া আসামিদের অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া আসামিদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত গ্রাউন্ড পাওয়া গেছে। সে কারণে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হলো।
এ মামলায় পলাতক রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনার সাবেক প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকী, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন, র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন।
বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, ‘আমরা এখনো কোনো আদেশ দিইনি। আমরা আলোচনা করছি। আমরা কি কথা বলতে পারব না?’ চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘আপনি মতামত দিয়েছেন। আপনি মতামত দিলে আসামিপক্ষ সুবিধা নেবে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।’ বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, ‘আপনি এভাবে মন্তব্য করতে পারেন না। আপনি কথায় কথায় দাঁড়িয়ে যাবেন না। আপনার কথায় আমাদের চলতে হবে? আপনি আমাদের হ্যান্ডিক্যাপ বানিয়ে রাখবেন? আপনি বসেন।’ এ সময় ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য নিরুত্তর ছিলেন।
চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘আপনারা কথা বলবেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য না শুনে সিদ্ধান্ত দিলে গ্রাউন্ড তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন একটি বিশেষ আইন। অপরাধের গুরুত্বের কারণে বিলম্ব ছাড়া বিচার করতে বলা হয়েছে। অভিযোগ গঠনের পর আসামিপক্ষকে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আইনে। কিন্তু এ মামলায় অভিযোগ গঠনের আগেই আসামিপক্ষ চার সপ্তাহ সময় পেয়েছে। এখন তিন সপ্তাহের বেশি অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সুযোগ নেই। আসামিপক্ষের আইনজীবী অসুস্থ থাকলে তিনি মামলা ছেড়ে দেবেন। তাঁর জন্য তো আদালত বসে থাকবে না। সাতজন আসামির জন্য কি আলাদাভাবে সময় দিতে হবে? একই ঘটনা, একই অভিযোগ। মূলত আসামিপক্ষ মামলা বিলম্ব করতে চায়।’
আইনজীবী তাবারক হোসেন বলেন, ‘আমরা প্রস্তুতির জন্য তিন মাস সময় চাই।’ ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘তিন সপ্তাহ পাবেন।’ তাবারক হোসেন বলেন, ‘এর আগে ডিজিএফআইয়ের মামলায় এক মাস সময় দিয়েছেন।’ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান গোলাম মর্তূজা মজুমদার বলেন, ‘ঠিক আছে, চার সপ্তাহ।’ এ সময় চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘আমাদের বক্তব্য আছে। আসামিপক্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিচার হতে না দেওয়া। এখানে গত ১৫ বছর কী হয়েছে, আমরা দেখেছি।’ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, ‘সে জন্যই তো আপনাদের আপত্তি। তখন যা হয়েছে, আমরা তো তা করব না।’ চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘আসামিপক্ষের আইনজীবীরা বাইরে গিয়ে বলেন, এখানে সেনা কর্মকর্তাদের বিচার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে হাইপ তুলে সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আসামিরা ঘটনার সময় র্যাবে ছিলেন, সেই সময়কার অপরাধের বিচার হচ্ছে। তাঁরা সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায়, আর্মির পোশাকে এই অপরাধ করেননি।’
ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমরা আর্মির বিরুদ্ধে না। এখানে সেনাবাহিনীর বিচার হচ্ছে না। আর আমরা ডিলে অ্যালাউ করব না।’ চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে, ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে। সাক্ষীকে মেরে ফেললে আমরা বিচার করব কীভাবে?’ আইনজীবী তাবারক হোসেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে চিফ প্রসিকিউটরের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা তাড়াহুড়ো করছেন কেন? জাস্টিস হারিড, জাস্টিস বারিড।’ এ সময় উত্তেজিত হয়ে যান চিফ প্রসিকিউটর। তিনি তাবারক হোসেনকে বলেন, ‘আমরা কোনো তাড়াহুড়ো করছি না। আপনি দাঁড়ালেন কেন? আপনি বসেন।’ এ সময় বিচারকও আইনজীবীকে বসতে বলেন। ট্রাইব্যুনাল চার সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করেন। পরে আইনজীবী তাবারক হোসেন ট্রাইব্যুনালকে বলেন, ‘আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে কথা বলি। বললে আপনারা বলতে পারেন। তিনি (চিফ প্রসিকিউটর) বসার কথা বলতে পারেন না। আমি উনার সিনিয়র। আমি কথা বললে উনি পেছন থেকে ডিক্টেট করেন। উনি এটা করতে পারেন না।’
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, ‘উনি (চিফ প্রসিকিউটর) কিছু রিপ্লাই দিয়েছেন। তাঁর কথা শেষ না হতেই তিনি (তাবারক হোসেন) কথা বলতে শুরু করেছেন।’ পরে বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, ‘একজনের কথা শেষ না করতে অন্যজন কথা বলবেন না।’ পরে আদালত সূচনা বক্তব্যের জন্য ২১ জানুয়ারি দিন ঠিক করে দেন।
এ মামলার শুনানি শেষ হলে জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে থাকা গুমের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখাতে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনাল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য আগামী ৪ জানুয়ারি দিন ধার্য করে দেন। এ সময় আইনজীবীদের উদ্দেশে বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ হাস্যচ্ছলে বলেন, ‘আপনারা আমাদের হ্যাপি নিউ ইয়ারও পালন করতে দেবেন না দেখছি।’ চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ারের জায়গায় হ্যাপি জানাজা হয়ে যায় কি না, বলা তো যায় না।’ তখন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ওপরের দিকে ইশারা করে বলেন—মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়।
এর আগে র্যাবের টিএফআইয়ের মাধ্যমে গুম–নির্যাতনের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত ৮ অক্টোবর আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেয় প্রসিকিউশন। পরে ওই দিনই তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে ১৪ জনকে গুম করে নির্যাতনের ঘটনায় চারটি অভিযোগ আনা হয়েছে।
ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত তিন আসামির পক্ষে ছিলেন আইনজীবী হামিদুল মিসবাহ ও সাতজনের পক্ষে ছিলেন তাবারক হোসেন। পলাতক আসামি শেখ হাসিনার পক্ষে ছিলেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের পক্ষে ছিলেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী এম হাসান ইমাম ও পলাতক তিনজনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সুজাদ মিয়া।