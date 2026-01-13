হোম > জাতীয়

বিজয় দিবসে প্যারাস্যুট জাম্প: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বাংলাদেশের নতুন অর্জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে স্কাইডাইভিংয়ের একটি মুহূর্ত। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ সালের মহান বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) এক অনন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সেদিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ প্যারাস্যুট জাম্প অভিযানের মাধ্যমে একসঙ্গে সর্বাধিক ৫৪টি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বলে আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাহসী ও দক্ষ স্কাইডাইভারদের অংশগ্রহণে ব্যতিক্রমী এই অভিযানে আকাশে উড়েছে লাল-সবুজের ৫৪টি পতাকা। অভিযানে প্রশিক্ষিত প্যারাট্রুপারদের পাশাপাশি অংশ নেন ‘বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের’ (বিডা) চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীও। পুরো কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে ‘আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন’ (এএফডি)।

‘মোস্ট ফ্ল্যাগ ফ্লোন সিম্যুলটেনিয়াসলি হোয়াইল স্কাইডাইভিং (প্যারাস্যুট জাম্প) ’ ক্যাটাগরিতে নতুন এই রেকর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অফিশিয়াল টাইটেলহোল্ডার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট টিম জানিয়েছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবসকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্মরণীয় করে তোলা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কাইডাইভারদের একত্র করে জাতীয় ঐক্য, সাহস ও সক্ষমতার বার্তা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা।

আইএসপিআর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই অর্জন শুধু একটি বিশ্ব রেকর্ড নয়; এটি বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। লাল-সবুজের এই গর্বিত মুহূর্ত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

