নির্বাচনের আগে পদোন্নতির সুযোগ বাড়ছে কর্মকর্তাদের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ বাড়াতে যাচ্ছে সরকার। এ ছাড়া নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেসব পদে পদোন্নতি জটিলতা রয়েছে, নিয়োগবিধি সংশোধন করে তা দূর করার প্রস্তাব করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় নির্বাচন কমিশন কর্মচারী নিয়োগবিধিমালা ২০২৩ সংশোধনের জন্য উত্থাপনের কথা রয়েছে। এর বাইরে আরও কয়েকটি প্রস্তাব পাসের জন্য সচিব কমিটির বৈঠকে উত্থাপনের কথা।
প্রশাসনিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত সচিব কমিটি হলো বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিবদের নিয়ে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি, যা সরকারের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এতে পদাধিকারবলে সভাপতিত্ব করেন।
ইসি তাদের প্রস্তাবে বলেছে, কমিশনের কার্যক্রমে আরও গতি আনতে তারা কর্মচারী নিয়োগবিধিমালা সংশোধন চাইছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগবিধি পরীক্ষণ-সংক্রান্ত উপকমিটি এ সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করেছে।
বর্তমান নির্বাচন কমিশন কর্মচারী নিয়োগবিধি অনুযায়ী, সহকারী উপজেলা বা সহকারী থানা নির্বাচন কর্মকর্তার ৪০ শতাংশ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৬০ শতাংশ পদে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বিধান বদলে উভয় ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ করে নিয়োগের প্রস্তাব করেছে নির্বাচন কমিশন।
এখন নির্বাচন কমিশনের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের ৭০ শতাংশ পদে সরাসরি এবং ৩০ শতাংশ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ পদে সরাসরি এবং ৪০ শতাংশ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া এবং এই পদে বিভাগীয় প্রার্থীদের বয়সসীমা ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিল করার প্রস্তাব করেছে কমিশন।
ইসি বলেছে, কম্পিউটার অপারেটর ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটররা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগবিধিমালার অধীন নিয়োগ এবং সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়ায় একজন কর্মচারী একই সময়ে দুটি ভিন্ন বিধিমালার সুযোগ নিতে পারেন না। ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ফিডার পদ থেকে কম্পিউটার অপারেটর ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদ বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে কমিশন।
ইসির বিদ্যমান নিয়োগবিধিতে নিরাপত্তাপ্রহরীদের পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় তাঁদের দপ্তরির ফিডার পদে অন্তর্ভুক্ত করা, ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ের ওপর কত নম্বরের এবং কীভাবে পরীক্ষা হবে, সে বিষয়ে নিয়োগবিধিমালায় তফসিলে নতুন করে চারটি তফসিল যুক্ত করা এবং সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সরকার দুই বছর বাড়ানোয় নির্বাচন কমিশনের সরাসরি পদে নিয়োগের বয়সসীমা বাড়িয়ে ৩২ বছর করার প্রস্তাব করেছে নির্বাচন কমিশন।
অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব বা সহকারী সচিবের ৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য সচিব কমিটিতে তোলা হবে।
সংশোধন হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগবিধি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগবিধি-২০২৫ সংশোধনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উত্থাপনের কথা রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গত ২৮ আগস্ট নতুন নিয়োগবিধিমালা জারি করে সরকার। সেখানে বলা হয়, এই বিধিমালার অধীন সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৯৩ শতাংশ পদ মেধাভিত্তিক প্রার্থীদের দিয়ে, এর মধ্যে ২০ শতাংশ পদ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের দিয়ে এবং ৮০ শতাংশ পদ অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের দিয়ে মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগযোগ্য হবে।
এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের প্রস্তাবে বলেছে, বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় নিয়োগবিধিমালার কারণে বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য শুধু ২০ শতাংশ পদ উন্মুক্ত থাকবে। বাকি ৮০ শতাংশ শূন্য পদের বিপরীতে তাঁদের নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এতে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এ ছাড়া সহকারী শিক্ষক (সংগীত) ও সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) পদ দুটি বিশেষায়িত হওয়ায় এ বিষয়ে পাঠদান করতে গেলে ব্যবহারিক বাস্তব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ওই পদ দুটির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অংশে ব্যবহারিক জ্ঞান যাচাইয়ের কোনো বিধান রাখা হয়নি। এসব বিষয়ের সমাধান রেখে এ নিয়োগবিধিমালা সংশোধন করা হচ্ছে।
বৈঠকে অন্য যেসব প্রস্তাব উঠছে
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নাবিক ও প্রবাসীকল্যাণ পরিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে নাবিককল্যাণ পরিদপ্তর করার প্রস্তাব করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। নতুন পরিদপ্তরের ইংরেজি নাম হবে ডিরেক্টরেট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদ গ্রেড-১-এ উন্নীত করা হচ্ছে।
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত পরিচালক ৩০টি, যুগ্ম পরিচালক ২৫টি এবং সহকারী পরিচালকের ৪০টিসহ ৯৫টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পাসের জন্য সচিব কমিটির সভায় উত্থাপন করা হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮৩টি এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাকি ১২টি পদ সৃজনের সম্মতি দিয়ে এসব পদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করে দিয়েছে।
এ ছাড়া বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি, মঞ্জুরি, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-বিধান এবং কর্মের অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০২৫; সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৯৬টি পদ সৃজন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা, ২০২৫ অনুমোদনের জন্য সচিব কমিটিতে উত্থাপনের কথা রয়েছে।