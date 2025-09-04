হোম > জাতীয়

৮ বছর পরও রোহিঙ্গা সংকটকে নিজেদের মনে করছে না আসিয়ান: এপিএইচআর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এপিএইচআরের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রোহিঙ্গা সংকট শুরুর পর আট বছর কেটে গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট (আসিয়ান) এখনো এই ইস্যুকে নিজেদের বিষয় হিসেবে দেখছে না বলে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য ও আসিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটসের (এপিএইচআর) সহসভাপতি চার্লস সান্তিয়াগো।

তিনি বলেছেন, ‘রোহিঙ্গা সংকট আমরা ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করার পর প্রথম উত্থাপন করি। আমরা সেপ্টেম্বরের শুরুতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। আমরা আবারও আসিয়ান হিউম্যানিটারিয়ান ফান্ড গঠনের আহ্বান জানাই। আসিয়ান যদি ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে মানব পাচার, অবৈধ বাণিজ্য এবং বাড়তে থাকা অস্থিরতার খেসারত পুরো অঞ্চলকেই বহন করতে হবে।’

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক এপিএইচআরের সহসভাপতি সান্তিয়াগো বলেন, ‘রোহিঙ্গা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। রোহিঙ্গা সংকট আসিয়ানের নিজস্ব সমস্যা। আসিয়ান যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে এর খেসারত হবে ভয়াবহ। মানব পাচার, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান বৃদ্ধির পাশাপাশি শরণার্থীর ঢল, যা পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে হবে। কারণ, এটি তাদের অধিকার।’

মালয়েশিয়ার সংসদ সদস্য ও এপিএইচআরের বোর্ড সদস্য ওং চেন বলেন, ‘রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের মানুষ এবং যেহেতু মিয়ানমার একটি আসিয়ান রাষ্ট্র, তাই আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে শরণার্থীশিবিরগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্যসহায়তা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। নইলে তারা শিগগিরই ব্যাপক অনাহারের ঝুঁকিতে পড়বে।

‘বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের নভেম্বরের শেষে খাদ্যসহায়তা কর্মসূচির বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। কারণ, ইউএসএইড ব্যাপক সহায়তা কমিয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ১৩ লাখ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতি মাসে ১ কোটি ৭০ লাখ (১৭ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার প্রয়োজন।’

সংবাদ সম্মেলনে ফিলিপাইনসের সাবেক প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ও এপিএইচআরের সদস্য রাউল মানুয়েল বলেন, ‘রোহিঙ্গা শিশু-তরুণদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই নিশ্চয়তার ওপর যে তারা মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার এবং শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক মিয়ানমার গড়ার কাজে অবদান রাখার উপযুক্ত উপকরণ পাবে।

‘আমরা আসিয়ানকে আহ্বান জানাই, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যেন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এসব বাস্তবায়ন করা হয়।’

সম্পর্কিত

দুর্গাপূজায় প্রতিটি মণ্ডপ পাবে ৫০০ কেজি চাল

বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় এয়ার গার্ড বাংলাদেশ গঠনের চিন্তা, ১২ সদস্যর কমিটি

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আরও ৫ জন

উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পেল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসির খসড়া

এখন থেকে নাগরিক সেবা কেন্দ্রে মিলবে পাসপোর্টসংশ্লিষ্ট সেবা

শেখ হাসিনা ও জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের রেড অ্যালার্ট জারি

বিদেশে বাজেয়াপ্ত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনতেই হবে: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপারসন ভ্যালেরিয়াঁ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: একীভূতকরণে দূর হবে সমন্বয়হীনতা, সংশ্লিষ্টদের আশা

ফেরারিরা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না

নতুন শহরের জন্ম হবে মহেশখালী ও মাতারবাড়ীতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা