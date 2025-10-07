আমরা ফেরেশতা নই যে জাদু দিয়ে সবকিছু করে ফেলব: শারমীন এস মুরশিদ

অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল হয়ে আসেনি। আমরা ফেরেশতা নই যে জাদু দিয়ে সবকিছু করে ফেলব।’
আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাজীপুরের টঙ্গীতে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের কাজ ও সময়ের পরিধি বুঝতে হবে। আমরা যেখানে হাত দেই, সেখানেই দুর্নীতি। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, পোকামাকড়ের মতো দুর্নীতি। এই অবস্থা শুধু ১৬ বছরের বিষয় নয়। এটা শত যুগ ধরে চলছে।’
সরকারি প্রকল্প লাভজনক না হওয়ার জন্য দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেন তিনি।
টঙ্গীর মৈত্রী শিল্প চলতি অর্থবছরে ২২ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি যদি সময় পাই, তাহলে এক বছরে এই প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৈত্রী শিল্পের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, নির্বাহী পরিচালক কাজী মাহবুব উর রহমান (উপসচিব) প্রমুখ।