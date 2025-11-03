রাজনৈতিক দলগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে একমত না হলে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার: আসিফ নজরুল

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে বলেছে সরকার। এ সময়ের মধ্যে দলগুলো একমত না হলে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
আজ সোমবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান উপদেষ্টা।
সকাল ১০টার দিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাজধানীর তেজগাঁও কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।
আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনা করে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত জানাতে অনুরোধ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এ সময়ের মধ্যে দলগুলো একমত না হলে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি।’