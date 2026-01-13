হোম > জাতীয়

২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ১০০৮ শিশুর: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

২০২৫ সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ১ মাস থেকে ১৭ বছর বয়সী মোট ১০০৮ জন শিশু নিহত হয়েছে। সড়ক ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ট্রাফিক আইন বিষয়ে সচেতনতার অভাবকে এই মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সংগঠনটির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৭টি অনলাইন সংবাদমাধ্যম, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং নিজস্ব তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহত শিশুদের মধ্যে ৫৩৭ জন (৫৩.২৭ শতাংশ) বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী অথবা চালক-হেলপার হিসেবে নিহত হয়েছে এবং ৪৭১ জন (৪৬.৭২ শতাংশ) পথচারী অবস্থায় বিভিন্ন যানবাহনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে। পথচারী শিশুদের মধ্যে বাস ও পণ্যবাহী যানবাহনের ধাক্কায় ১৮৭ জন, প্রাইভেট কার-মাইক্রোবাস-অ্যাম্বুলেন্স ও জিপের ধাক্কায় ৩২ জন, থ্রি-হুইলার ও নছিমন-ভটভটির ধাক্কায় ১৯৮ জন এবং বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ৫৪ জন শিশু নিহত হয়েছে।

সড়কের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, আঞ্চলিক সড়কে সবচেয়ে বেশি ৩৬৪ জন (৩৬.১১ শতাংশ) শিশু নিহত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রামীণ সড়কে ২৯১ জন (২৮.৮৬ শতাংশ), মহাসড়কে ২৮১ জন (২৭.৮৭ শতাংশ) এবং শহরের সড়কে ৭২ জন (৭.১৪ শতাংশ) শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশু নিহত হয়েছে ১৭৯ জন (১৭.৭৫ শতাংশ), ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ৩৮২ জন (৩৭.৮৯ শতাংশ) এবং ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪৪৭ জন (৪৪.৩৪ শতাংশ)।

সংগঠনটির মতে, দেশের সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। পাশাপাশি শিশুদের সড়ক ব্যবহারে সচেতনতার অভাব, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি, অদক্ষ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক চালকদের দৌরাত্ম্য, দুর্ঘটনার পর পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধার অভাব এবং দরিদ্র পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় বহনের অক্ষমতা শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার সময় এবং বসতবাড়ির আশপাশের সড়কে খেলাধুলার সময় শিশুদের মৃত্যু বেশি ঘটছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বসতঘেঁষা সড়কে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদারকির অভাব থাকায় চালকেরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়, আর শিশুরাও সড়ক ব্যবহারের নিয়ম জানে না। এতে শিশুদের জীবন ঝুঁকিতে পড়ছে, যা জাতির ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হুমকি বলে মনে করছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

