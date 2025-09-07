হোম > জাতীয়

আসন্ন নির্বাচন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ: আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘নির্বাচন কেবল ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া নয়, এটা জনগণের বিশ্বাসের প্রতিফলন। নির্বাচনে নিরাপত্তা দেওয়া এবং এটা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে সহযোগিতা দেওয়া আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক পরীক্ষা।’

আজ ‎রোববার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আয়োজিত নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পুলিশ সদস্যদের প্রতি এ কথা বলেন তিনি। ‎

‎আইজিপি বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জাতীয় নির্বাচন। এটি কেবল ক্ষমতার পালাবদল নয়, এটা আমাদের গণতন্ত্রের শেকড়কে আরও মহিমান্বিত করার এক সুযোগ।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় দেড় লাখ পুলিশ নির্বাচনের সময় মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করবে। তাদের প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মনিটরিং করা হবে। প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রত্যেকে দক্ষ ও সুশৃঙ্খল হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলব। এটা শুধু আইনকানুন শেখানো না, এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা জানব কীভাবে চাপের মধ্যেও নিরপেক্ষ থাকা যায়। কীভাবে সংঘাতের পরিবর্তে সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। কীভাবে মানুষের আস্থা অর্জন ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা যায়।’

বাহারুল আলম বলেন, ‘আমরা যদি আমাদের সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করি, তাহলে পুলিশের ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। পুলিশকে একটি আধুনিক, গণতন্ত্রবান্ধব ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রমাণের সুযোগ এসেছে। আমি প্রত্যেককে আহ্বান জানাই, প্রশিক্ষণে শেখা প্রতিটি কৌশল ও লব্ধ জ্ঞান মাঠে কাজে লাগাতে হবে সর্বোচ্চ ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও আত্মসংযম প্রদর্শন করতে হবে এবং অবশ্যই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’

‎আইজিপি আরও বলেন, ‘আমরা চাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রধান উপদেষ্টা যে বলে থাকেন উৎসবমুখর নির্বাচন। এই লক্ষ্যে আমরা সবাই দক্ষতা, নিরপেক্ষতা দিয়ে আস্থা অর্জন করব।’

