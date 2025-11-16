হোম > জাতীয়

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১২টি দলের সঙ্গে আগামীকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংলাপে বসার কথা ছিল। কিন্তু জামায়াত জানিয়েছে, তারা সংলাপে বসতে পারবে না এবং নতুন সময় চেয়েছে। তাই জামায়াতের পরিবর্তে জাকের পার্টিকে সংলাপে যুক্ত করেছে ইসি।

ইসির জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আজ সংলাপের দ্বিতীয় দিনে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সকাল-বিকেল দুই পর্বে ২৩টি দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে কমিশন। তৃণমূল বিএনপি সংলাপে অংশ নেয়নি।

আগামীকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ আর বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিস ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।

সম্পর্কিত

নিলামে উঠছে ডগ স্কোয়াডের স্যাম, ফিন ও কোরি

দেশে প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ৪টির রক্তে সিসা: জরিপ

৩৮ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি, জিএমপিতে নতুন কমিশনার

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে প্রসিকিউশন

বিচারকের ছেলে হত্যা: আদালতে কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ

শেখ হাসিনার রায় ঘিরে ট্রাইব্যুনালে সেনা মোতায়েন চেয়ে চিঠি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা