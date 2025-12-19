প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা-অগ্নিসংযোগকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনুন: সিপিজে

প্রথম আলো ও ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)।
আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানায় বিশ্বজুড়ে সংবাদকর্মীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়, হামলার সময় সাংবাদিকেরা কার্যালয়ের ভেতরে আটকা পড়েছিলেন; পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।
সিপিজে বলেছে, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানাচ্ছে।