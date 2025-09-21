হোম > জাতীয়

নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়, ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার বিমানের

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের কার্গো হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ১৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ।

গতকাল শনিবার বেলা ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজ, সিভিল অ্যাভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ ও নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে লিখিত পরীক্ষা হয়। এ সময় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিমান সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষায় বিএএফ শাহীন কলেজে ১০ জন, সিভিল অ্যাভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে একজন এবং কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে দুজনকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় সোপর্দ করা হয়।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম জানান, নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বনকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতীতেও এমন ঘটনায় কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে বিমান।

