এপিডির অতিরিক্ত সচিব এরফানুল হককে জ্বালানি বিভাগে বদলি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগের (এপিডি) অতিরিক্ত সচিব মো. এরফানুল হককে গুরুত্বপূর্ণ ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে সরকার।
এরফানুল হককে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
আর খুলনার বিভাগীয় কমিশনার অতিরিক্ত সচিব মো. ফিরোজ সরকারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে এপিডি অনুবিভাগে পদায়ন করা হতে পারে বলে একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি অনুবিভাগ থেকে কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতি দেওয়া হয়।