বিশেষ বরাদ্দ বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, প্রতিবন্ধীসহ যাদের প্লট-ফ্ল্যাট দিতে বলল আদালত

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও সরকারি চাকরি শেষে আবাসনহীনদের ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লট ও ফ্ল্যাট দিতে সুপারিশ করেছেন আদালত।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজউকের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে আজ বৃহস্পতিবার এই সুপারিশ করেন বিচারক।
এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন। অন্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একজনকে খালাস দেওয়া হয়। কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে জরিমানাও করা হয়।
রায়ে বলা হয়, বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থায় প্রভাবশালীরা অনেক ফ্ল্যাট ও প্লট বরাদ্দ নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে রাজউক কর্মকর্তারা জড়িত হয়ে পড়েন। তাই রাজউকের বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করা হচ্ছে। একক মা (বিধবা), স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও সরকারি চাকরি শেষে আবাসনহীনদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। আর এই বরাদ্দ দিতে হবে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।