হোম > জাতীয়

বিশেষ বরাদ্দ বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, প্রতিবন্ধীসহ যাদের প্লট-ফ্ল্যাট দিতে বলল আদালত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প। ফাইল ছবি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও সরকারি চাকরি শেষে আবাসনহীনদের ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লট ও ফ্ল্যাট দিতে সুপারিশ করেছেন আদালত।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজউকের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে আজ বৃহস্পতিবার এই সুপারিশ করেন বিচারক।

এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন। অন্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একজনকে খালাস দেওয়া হয়। কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে জরিমানাও করা হয়।

রায়ে বলা হয়, বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থায় প্রভাবশালীরা অনেক ফ্ল্যাট ও প্লট বরাদ্দ নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে রাজউক কর্মকর্তারা জড়িত হয়ে পড়েন। তাই রাজউকের বিশেষ বরাদ্দ ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করা হচ্ছে। একক মা (বিধবা), স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, নিম্ন আয়ের মানুষ ও সরকারি চাকরি শেষে আবাসনহীনদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। আর এই বরাদ্দ দিতে হবে ডিজিটাল লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সম্পর্কিত

জোটের নির্বাচনেও দলের প্রতীক— চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

অবসরে যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতি, বিদায়ী ভাষণ ১৪ ডিসেম্বর

এক সপ্তাহে ৭ দফা ভূমিকম্প, ৪টিরই উৎপত্তিস্থল নরসিংদী

হাসিনা-কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলে যাবে প্রসিকিউশন

দেশের সব ভবন ও নির্মাণকাজ অনুমোদনে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

শেখ হাসিনার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে লড়বেন না, সিদ্ধান্ত পাল্টালেন জেড আই খান পান্না

জব্দ ২১ ফ্ল্যাট ও দুই বাড়িসহ নাফিজ সরাফত পরিবারের সম্পদে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ

সরকারি দপ্তরে ‘হুইসেল ব্লোয়িং সিস্টেম’ জোরদার করা উচিত: আদালত

ইমেজ বিক্রির চেষ্টায় গুরুত্ব হারিয়েছিল রোহিঙ্গা সংকট: শফিকুল আলম

বাউলদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা