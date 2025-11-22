হোম > জাতীয়

একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি নিতে ইসিকে চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের প্রস্তুতি একই দিনে নিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

আজ শনিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা জানান।

আখতার আহমেদ বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।

সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পেলে গণভোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা আসায় ইসিকে এখন একই সঙ্গে গণভোটেরও আয়োজন করতে হবে।

সম্পর্কিত

নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে প্রস্তুত কমনওয়েলথ

গুমের দুই মামলায় শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী জেড আই খান পান্না

হাসিনা ও ১৩ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি ৩ ও ৭ ডিসেম্বর

মানবতাবিরোধী অপরাধ: ১৩ সেনা কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির

১৩ সেনা কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে আনা হচ্ছে, র‍্যাব-বিজিবির কঠোর নিরাপত্তা

নির্বাচন কমিশন: সংলাপে না ডাকলেও ৭ দলের ভোটে বাধা দেখছে না ইসি

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেরা: বিচার বিভাগ ব্যর্থ হলে সংস্কার টিকবে না

আমাদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা: সিইসি

বদলে গেল শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা ৮৮০ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম

স্বাস্থ্য ও ইন্টারনেট নিয়ে ভুটান-বাংলাদেশ দুই সমঝোতা চুক্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা