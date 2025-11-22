একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি নিতে ইসিকে চিঠি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের প্রস্তুতি একই দিনে নিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ শনিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পেলে গণভোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা আসায় ইসিকে এখন একই সঙ্গে গণভোটেরও আয়োজন করতে হবে।