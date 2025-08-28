সাদাপাথর লুটে ক্ষতি নিরূপণ করতে ৬ সদস্যের কমিটি গঠন

সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ক্ষতি নিরূপণ করতে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসারে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২১ আগস্ট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবকে (অপারেশন) আহ্বায়ক করে বুয়েটের একজন অধ্যাপকসহ মোট ছয় সদস্যবিশিষ্ট ওই কমিটি গঠন করা হয়।
হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দাখিল করা প্রতিবেদনে কমিটি গঠনের বিষয়টি জানানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার বেঞ্চে এ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।
খনিজ সম্পদ ও পরিবেশসচিবের পক্ষে দাখিল করা প্রতিবেদনে বলা হয়, খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ ও বিধিমালা, ২০১২-এর ৯৩(১) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে দুই হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরে ১৫ আগস্ট কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গেজেটভুক্ত ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি হতে অজ্ঞাতনামা দেড় হাজার থেকে দুই হাজার ব্যক্তি পাথর চুরি করে নিয়ে যান।
আর জেলা প্রশাসক অ্যাফিডেভিট দাখিল করে আদালতকে জানান, পাথর প্রতিস্থাপন, দায়ী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি ও ভোলাগঞ্জের পাথর কোয়ারি এরিয়ায় নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। পরে আদালত এ বিষয়ে অগ্রগতি জানিয়ে প্রতিবেদন দিতে আগামী ২২ অক্টোবর দিন ধার্য করে দেন। রিটের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মঞ্জিল মোরসেদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী।
এর আগে পাথর লুট নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন যুক্ত করে মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রিট করা হয়। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ আগস্ট হাইকোর্ট পরিবেশ ও খনিজ সম্পদ সচিবকে নির্দেশ দেন সাত দিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে।
কমিটিকে বলা হয় তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে। এ ছাড়া সাদাপাথরের ওই এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং টিম গঠন করতে বলা হয় আদেশে। এ ছাড়া ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর সাত দিনের মধ্যে আগের স্থানে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন আদালত।