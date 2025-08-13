হোম > জাতীয়

আজও দেরিতে ছাড়ছে বিমানের ৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

উড়োজাহাজসংকটে মারাত্মক শিডিউল বিপর্যয়ে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। আজ বুধবার সংস্থাটির চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ে ছাড়তে পারছে না। অপারেশনাল সমস্যার কারণে এসব ফ্লাইট আধা ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত দেরিতে ছাড়ছে, যা যাত্রীদের ভোগান্তিতে ফেলেছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা থেকে মদিনাগামী ফ্লাইট বিজি-২৩৭ চার ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। ফ্লাইটটির নির্ধারিত সময় ছিল বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা। নতুন সময় অনুযায়ী এটি রাত ৮টায় ছাড়বে।

ঢাকা থেকে জেদ্দাগামী ফ্লাইট বিজি-১৩৫ আধা ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। মূল সময় ছিল বিকেল ৫টা; যা পরিবর্তিত হয়ে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে নির্ধারিত হয়েছে।

ঢাকা থেকে কুয়েতগামী ফ্লাইট বিজি-৩৪৩-এরও বিলম্ব হয়েছে। নির্ধারিত সময় ছিল সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট; যা পরিবর্তন হয়ে নতুন সময় রাত ৯টা হয়েছে।

এ ছাড়া ঢাকা থেকে দুবাইগামী ফ্লাইট বিজি-১৪৭ অপারেশনাল সমস্যার কারণে চার ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। এর নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল ৪টা; যা পরিবর্তিত হয়ে রাত ৮টা হয়েছে।

বিমানের একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, গত কয়েক দিনে বিমানের ফ্লাইটের সূচি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে যাত্রীসেবায় যেমন প্রভাব পড়ছে, তেমনি খরচ বাড়ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী ফ্লাইটের জন‍্য উড়োজাহাজ পাওয়া যাবে কি না, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এতে সঠিক ফ্লাইটসূচি তৈরি করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর বলেন, রোমে যান্ত্রিক ত্রুটিতে পড়া উড়োজাহাজটির কারণে অন্য উড়োজাহাজগুলোর ওপর চাপ বেড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে বিদ‍্যমান ফ্লাইট শিডিউলে।

তিনি বলেন, রোমে থাকা ড্রিমলাইন উড়োজাহাজটির ত্রুটি সারিয়ে আজ ঢাকায় এসেছে। আশা করা যায়, আগামীকাল থেকে ফ্লাইট শিডিউলে আর সমস্যা থাকবে না।

বর্তমানে সংস্থাটি ২১টি আন্তর্জাতিক ও সাতটি অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বহরের ছয়টি বোয়িং ৭৮৭, চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, চারটি বোয়িং ৭৩৭ ও পাঁচটি ড্যাশ-৮ কিউ ৪০০ উড়োজাহাজ দিয়ে এসব ফ্লাইট পরিচালিত হয়।

তবে ১০টি বড় উড়োজাহাজের মধ্যে অন্তত তিনটি যান্ত্রিক ত্রুটিতে থাকায় সংকটে পড়েছে বিমান।

