দুই ব্রিটিশ বাংলাদেশি আইনজীবীকে আইসিটির প্রসিকিউশনে নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দুই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) ভিন্ন দুই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি আইনজীবী আফজাল জামী সৈয়দ আলী ও ব্যারিস্টার মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন খালেদ।

আজ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ রানার পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী আফজাল জামী সৈয়দ আলীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের স্পেশাল প্রসিকিউটোরিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, একই সঙ্গে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ব্যারিস্টার মুহাম্মদ সাইফ উদ্দীন খালেদকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর (ইন্টারন্যাশনাল স্পোকসপারসন) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁদের এক বছরের নিয়োগ (অবৈতনিক) দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।

