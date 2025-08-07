মাইলস্টোনের শিক্ষক মাহরীন চৌধুরীর নামে চালু হচ্ছে জাতীয় পুরস্কার

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে এগিয়ে যাওয়া শিক্ষক মাহরীন চৌধুরীর নামে জাতীয়ভাবে একটি পুরস্কার চালু করবে সরকার। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।
বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ব্রিফিংয়ে বলেন, মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি নিয়ে আবার আলোচনা হয়েছে। সেখানে যারা মারা গেছে, বিশেষ করে, দুজন শিক্ষক ও একজন আয়া, তাঁদের বিশেষ কী সম্মাননা দেওয়া যায়, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সামনে এটার সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন।
প্রেস সচিব বলেন, মাহরীন চৌধুরী যে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছেন তাঁর স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে, তিনি নিজের জীবনকে আত্মদান করেছেন। তাঁর নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করবে শিগগির। এই পুরস্কারের নাম হবে ‘মাহরীন চৌধুরী অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিসেস’। এটা শুধু শিক্ষকদের দেওয়া হবে।