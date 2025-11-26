পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধন করেছেন ৩৩ হাজার প্রবাসী

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই যুগান্তকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টা পর্যন্ত পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের মোট ৩২ হাজার ৮১১ জন প্রবাসী ভোটার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করেছেন।
নিবন্ধনকারীদের মধ্যে ২৮ হাজার ৫১৬ পুরুষ ভোটার এবং ৪ হাজার ২৯৫ জন নারী ভোটার রয়েছেন। দেশভিত্তিক নিবন্ধনের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে: দক্ষিণ কোরিয়ায় ৮ হাজার ৫৫৮ জন, জাপানে ৫ হাজার ৭৯২, যুক্তরাষ্ট্রে ৪ হাজার ৪৮৭ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ হাজার ৬৫৬ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার ৯৫৮ জন, কানাডায় ২ হাজার ৭৫৮ এবং চীনে ১ হাজার ৫৫৫ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন।
ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এই উদ্যোগকে দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের ভোটদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা, আইনি হেফাজতে থাকা ভোটার এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও ‘ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং’ (আইসিপিভি) প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, যা প্রায় ১০ লাখ ভোটারকে সুবিধা দেবে।
১৮ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধন করেন এবং ১৪৮টি নির্দিষ্ট দেশে ভোটার নিবন্ধনের জন্য সময়সূচি ঘোষণা করেন। প্রথম ধাপের নিবন্ধন ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দ্বিতীয় ধাপের নিবন্ধন চলছে (২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর), যার আওতায় রয়েছেন উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের প্রবাসীরা।
পরবর্তী ধাপগুলোর সময়সূচি:
ইউরোপ: ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর
সৌদি আরব: ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর
দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া: ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ: ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য প্রবাসী ভোটারকে অবশ্যই যে দেশ থেকে ভোট দেবেন, সেই দেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ ডাউনলোড করে ব্যবহারকারী বাংলা বা ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্দেশাবলি দেখতে পারবেন। বিদেশে ব্যালট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অবশ্যই সঠিক ঠিকানা দিতে হবে।