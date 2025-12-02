হোম > জাতীয়

জুলাই অভ্যুত্থানের ১০৬ মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়েছে: পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জুলাই অভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনায় করা মামলার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১০৬টির অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলা ৩১টি এবং অন্যান্য ধারায় ৭৫টি।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চার্জশিট করা ৩১টি হত্যা মামলা পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, কুড়িগ্রাম, শেরপুর জেলা এবং পিবিআই, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের। অন্যান্য ধারার ৭৫টি মামলা পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, বরগুনা জেলা এবং পিবিআই, সিআইডি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের।

এতে বলা হয়, অভ্যুত্থানের ঘটনায় করা মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মামলা তদারক করছেন। অন্য মামলার তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশ পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে।

এ ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী ৪৩৭টি মামলায় ২ হাজার ৮৩০ জনকে অব্যাহতি দিতে আদালতে অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

