এক মাসের ব্যবধানে সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতা বেড়েছে তিন গুণ: এমএসএফ

চলতি মাসে নির্যাতন, হামলা, মামলাসহ নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয়েছেন ১০১ জন সাংবাদিক। জুলাই মাসে এই সংখ্যা ছিল ৩৫। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ।
মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) আগস্ট মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে। আজ রোববার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সই করা প্রতিবেদনে বলা হয়, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে যেভাবে শারীরিক, মানসিক এবং আইনি হয়রানি, আক্রমণ, হুমকি ও লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, তা শুধু অনাকাঙ্ক্ষিতই নয়; বরং সৎ সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। গণমাধ্যম যখন অবাধে কাজ করতে পারে, তখন মানবাধিকারের সুরক্ষা, দুর্নীতির উন্মোচন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়।
অপর দিকে সাংবাদিকদের ওপর যখন হামলা, হুমকি, নির্যাতন, নিপীড়ন, মামলা, গ্রেপ্তার, সেন্সরশিপ বা ভীতি প্রদর্শনের সংস্কৃতি চালু হয়, তখন তা কেবল সংবাদপত্র নয়; সমগ্র গণতান্ত্রিক সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ব্যক্ত করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। এ মাসেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
প্রতিবেদনে সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন জেলায় পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৩৩টি ঘটনায় ৯৬ সাংবাদিক নানাভাবে হামলা, আইনি হয়রানি, হুমকি হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আক্রান্ত সাংবাদিকদের সংখ্যা গত মাসের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। আক্রান্ত সাংবাদিকদের মধ্যে একজনকে হত্যা, ৩৬ জন সাংবাদিক আইনি হয়রানির শিকার হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
২৩ জন সাংবাদিক তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় আহত ও হামলার শিকার হয়েছেন। লাঞ্ছিত ও হুমকির শিকার হয়েছেন ১৬ জন সাংবাদিক এবং ২০ জন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে হত্যা, চাঁদাবাজি ও মানহানির মামলা। এই মাসের ৩৩টি সাংবাদিক নির্যাতন-সংক্রান্ত ঘটনায় সাতটিতে বিএনপি, ছয়টিতে পুলিশ, তিনটি ঘটনায় শিক্ষক, পাঁচটি ঘটনায় সন্ত্রাসী বাহিনী, দুটিতে চোরাকারবারি, একটি ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মামলার শিকার, একটিতে এনজিও, একটিতে পেশকার, চারটিতে দুষ্কৃতকারী, একটিতে পত্রিকা অফিস এবং দুটিতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতা ছিল।
এমএসএফ বলছে, আগস্ট মাসে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধারের ঘটনা বেড়েছে। গণপিটুনি ও মব সহিংসতার মতো আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা বন্ধ হয়নি; বরং নিহত ও আহতের সংখ্যা বেড়েছে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় এ বিষয়ে নাগরিকদের জীবনে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে।
এমএসএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগস্ট মাসে কারা হেফাজতে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ও মামলার সংখ্যা কমে গেলেও দুষ্কৃতকারী কর্তৃক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনাসহ রাজনৈতিক দলসমূহের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিএনপির দলীয় কর্মীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। আগস্ট মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার ৪৯টি ঘটনায় শিকার হয়েছেন ৫৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে দুজন নিহত এবং ৫৪৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে চারজন গুলিবিদ্ধ এবং নিহতরা বিএনপির কর্মী সমর্থক।
এমএসএফের তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাসে সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এবং অন্যান্য মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৭ হাজার ৯২৮ জন। এ মাসে সীমান্তে বিএসএফের ছোড়া গুলিতে দুজন নিহত, গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন এক বাংলাদেশি নাগরিক, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী এলাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকা থেকে চার ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বাংলাদেশির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল।
এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, আগস্ট মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১০টি ঘটনা ঘটেছে। এ মাসে ৩৪৯টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা গত মাসের তুলনায় তিনটি কম। এ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ৪৭টি, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ১৯টি, ধর্ষণ ও হত্যা চারটি। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৯ জন প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারী। আগস্ট মাসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ২০ জন নারী ও ৪৫ জন পুরুষসহ মোট ৬৫টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে। এ মাসে অন্তত ৩৮টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এতে ২৩ জন নিহত ও ৪৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।