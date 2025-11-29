হোম > জাতীয়

হল-মার্কের এমডি তানভীরের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তানভীর মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হল-মার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর মাহমুদ মারা গেছেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (এআইজি) জান্নাতুল হোসেন ফরহাদ আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হল-মার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ (৫৫) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) ছিলেন। গতকাল দুপুরে তিনি অসুস্থতা বোধ করায় বেলা দেড়টার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ১০টায় তিনি মারা যান।

তানভীর মাহমুদের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তাঁর বাবার নাম হাজি কালু মাহমুদ। ঢাকার কাফরুলের ২০৫ / ৪ বেগম রোকেয়া সরণিতে থাকতেন তিনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তানভীর হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন।

সোনালী ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় করা মামলায় হল-মার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ, চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলামসহ নয়জনকে ২০২৪ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগে তাঁদের বিরুদ্ধে ২০১২ সালে ঋণ জালিয়াতির মামলা হয়। এই মামলা ছাড়াও তানভীরের বিরুদ্ধে আরও ১০-১১টি মামলা বিচারাধীন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ও বেনামে ঋণ নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

