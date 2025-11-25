হোম > জাতীয়

প্রক্রিয়া শেষ করেও যেতে না পারা কর্মীদের মালয়েশিয়ায় পাঠানো শুরু

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও সব ধাপের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও মালয়েশিয়া যেতে না পারা বাংলাদেশি কর্মীদের প্রেরণ কার্যক্রম অবশেষে শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) ব্যবস্থাপনায় আজ মঙ্গলবার প্রথম দফায় ৬০ জন কর্মী মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী লাউঞ্জে উপস্থিত থেকে কর্মীদের বিদায় জানান প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি এ উদ্যোগকে ‘দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত’ হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়া সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘২০২৪ সালের ৩১ মের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া শেষ করেও হাজারো কর্মী বিভিন্ন জটিলতার কারণে যেতে পারেননি। তাঁদের অপেক্ষার অবসান হয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের মালয়েশিয়া পাঠানোর কাজ শুরু করেছি।’

তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে আন্দোলন করায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটক থাকা ১৮৮ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে বদ্ধপরিকর এবং প্রত্যাবাসিতদের পুনর্বাসনসহ প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া।

কর্মীদের পক্ষে রনি মিয়া বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় ছিলাম। অবশেষে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের উদ্যোগে আমাদের স্বপ্নপূরণ হলো।’

২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে বৈঠকে এই আটকে থাকা কর্মীদের গ্রহণের অনুরোধ করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

পরে গত ১৩ থেকে ১৬ মে আসিফ নজরুল এবং প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী মালয়েশিয়া সফর করেন।

এর ফলে ২১ থেকে ২২ মে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া তৃতীয় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় ১৭ হাজার ৭৭৭ কর্মীর মধ্যে মোট ৭ হাজার ৮৭৩ জন যেতে না পারা কর্মীকে পাঠানোর দায়িত্ব বোয়েসেলকে দেওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে কনস্ট্রাকশন ও ট্যুরিজম—এই দুই খাতে কর্মী পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। গত ৭ আগস্ট Construction Labour Exchange Center Berhad (CLAB)-এর সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রথম ধাপে ৫০০ জন কর্মীর চাহিদা পাওয়া যায়, যার মধ্যে ২৫৫ জনের ভিসা এরই মধ্যে ইস্যু হয়েছে।

বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, বিএমইটি ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিমানবন্দর নির্বাহী পরিচালক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপের মামলার রায় ১ ডিসেম্বর

জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতায় বেড়েছে যৌন সহিংসতা: মহিলা পরিষদ

পোস্টাল ভোটিং: অ্যাপে নিবন্ধনের সময় বাড়াতে অনুরোধ বিএনপির

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে ছিল না ফায়ার অ্যালার্ম-ডিটেক্টর-হাইড্রেন্ট, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন

প্রবাসীরা ছাড়াও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন যাঁরা

প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

কেউ তদন্ত প্রভাবিত করতে চাইলে তার নাম প্রকাশ করা হবে: দুদক চেয়ারম্যান

নিলামে ডগ স্কোয়াডের কুকুরের দাম উঠল সর্বোচ্চ সাড়ে ৫ লাখ টাকা

আলাদা ব্যালটে হবে গণভোট, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা