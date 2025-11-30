শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ বিমান কর্মকর্তা

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা, বিমানসেনা ও এমওডিসি (এয়ার) সদস্যদের মধ্যে শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠান আজ রোববার ঢাকায় বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে পদক তুলে দেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, বিমানবাহিনীতে বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর শান্তিকালীন পদক দেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে এবার ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনাকে এ পদক দেওয়া হয়েছে।
পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বিমানবাহিনীর প্রধান বলেন, এই সম্মাননা বিমানবাহিনীর সদস্যদের আরও উৎসাহিত করবে এবং পেশাগত দক্ষতা ও নিষ্ঠা বাড়াতে প্রেরণা জোগাবে।
অনুষ্ঠানে সহকারী বিমানবাহিনী প্রধানরাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।