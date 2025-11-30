হোম > জাতীয়

শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ বিমান কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শান্তিকালীন পদক পাওয়া ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনা। ছবি: আইএসপিআর

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা, বিমানসেনা ও এমওডিসি (এয়ার) সদস্যদের মধ্যে শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠান আজ রোববার ঢাকায় বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে পদক তুলে দেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, বিমানবাহিনীতে বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর শান্তিকালীন পদক দেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে এবার ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনাকে এ পদক দেওয়া হয়েছে।

পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বিমানবাহিনীর প্রধান বলেন, এই সম্মাননা বিমানবাহিনীর সদস্যদের আরও উৎসাহিত করবে এবং পেশাগত দক্ষতা ও নিষ্ঠা বাড়াতে প্রেরণা জোগাবে।

অনুষ্ঠানে সহকারী বিমানবাহিনী প্রধানরাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

৩৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ: আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের সাবেক এমডি-ডিএমডির বিরুদ্ধে ৪ মামলা

স্ত্রীসহ সাবেক মেয়র তাপসের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

পোস্টাল ব্যালট: সৌদি আরবসহ ৭ দেশে পুনরায় ভোটার নিবন্ধন শুরু

তারেক রহমান দেশে আসতে চাইলে এক দিনে ট্রাভেল পাস দেবে সরকার: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের মামলার রায় কাল

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: তফসিলের পরই অভিযান

‘অকেজো’ ইভিএমের পেছনে মাসে খরচ ৩৩ লাখ টাকা

হল-মার্কের এমডি তানভীরের মৃত্যু

এনজিওর অনুদান আইন সহজ করল সরকার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা