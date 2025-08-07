বিদেশ ভ্রমণে ই-সিম ব্যবহার

বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সবার আগে পর্যটকেরা ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে সমস্যায় পড়েন। এয়ারপোর্টে নেমেই স্থানীয় সিম খোঁজা, নতুন প্যাকেজ নেওয়া, ফোনের সেটিংস পরিবর্তন—সব মিলিয়ে বিষয়টা বেশ সময়সাপেক্ষ ও ঝামেলাপূর্ণ। এই সমস্যার আধুনিক সমাধান এখন ই-সিম বা ইলেকট্রনিক সিম।
একটি কিউআর কোড স্ক্যান করলেই যেকোনো মোবাইল ফোনে সক্রিয় হয়ে যাবে বিদেশি সংযোগ। সে জন্য আলাদা সিমকার্ড ব্যবহার করতে হবে না।
দেশ অনুসারে প্যাকেজ বাছাই করুন
ই-সিম ব্যবহারের জন্য প্রথমে দরকার একটি ই-সিম সাপোর্টেড মোবাইল ফোন। এরপর নির্ভরযোগ্য একটি ই-সিম অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে কিনে নিতে হবে নির্দিষ্ট দেশের ডেটা প্যাক।
কোথা থেকে ই-সিম কিনবেন
এই অ্যাপ ও ওয়েবসাইটগুলোতে পছন্দের দেশ বা অঞ্চল সিলেক্ট করে ডেটা প্যাকেজ কেনা যায়। তারপর কিউআর কোড স্ক্যান করলেই ই-সিম ইনস্টল হয়ে যাবে আপনার মোবাইল ফোনে।
সুবিধা
অসুবিধা
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস