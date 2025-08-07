হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

বিদেশ ভ্রমণে ই-সিম ব্যবহার

ফিচার ডেস্ক

বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সবার আগে পর্যটকেরা ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে সমস্যায় পড়েন। এয়ারপোর্টে নেমেই স্থানীয় সিম খোঁজা, নতুন প্যাকেজ নেওয়া, ফোনের সেটিংস পরিবর্তন—সব মিলিয়ে বিষয়টা বেশ সময়সাপেক্ষ ও ঝামেলাপূর্ণ। এই সমস্যার আধুনিক সমাধান এখন ই-সিম বা ইলেকট্রনিক সিম।

একটি কিউআর কোড স্ক্যান করলেই যেকোনো মোবাইল ফোনে সক্রিয় হয়ে যাবে বিদেশি সংযোগ। সে জন্য আলাদা সিমকার্ড ব্যবহার করতে হবে না।

দেশ অনুসারে প্যাকেজ বাছাই করুন

ই-সিম ব্যবহারের জন্য প্রথমে দরকার একটি ই-সিম সাপোর্টেড মোবাইল ফোন। এরপর নির্ভরযোগ্য একটি ই-সিম অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে কিনে নিতে হবে নির্দিষ্ট দেশের ডেটা প্যাক।

কোথা থেকে ই-সিম কিনবেন

  • এয়ারালো
  • হোলাফ্লাই
  • নোমেড
  • ট্রুফোন
  • গিগস্কাই

এই অ্যাপ ও ওয়েবসাইটগুলোতে পছন্দের দেশ বা অঞ্চল সিলেক্ট করে ডেটা প্যাকেজ কেনা যায়। তারপর কিউআর কোড স্ক্যান করলেই ই-সিম ইনস্টল হয়ে যাবে আপনার মোবাইল ফোনে।

সুবিধা

  • বিদেশে নেমেই ইন্টারনেট
  • সিমের ঝামেলা নেই
  • একই ডিভাইসে একাধিক ই-সিম রাখা যায়
  • নম্বর আলাদা করে ব্যবহার করা যায়

অসুবিধা

  • মোবাইল ফোন নষ্ট হলে সহজে ই-সিম বদলানো যায় না
  • একসঙ্গে সব ই-সিম অ্যাকটিভ রাখা যায় না
  • কিছু দেশে এখনো পুরোপুরি ই-সিম সুবিধা নেই
  • ভবিষ্যতে বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্ট ও টিকিটের মতো ই-সিম হবে জরুরি বিষয়। তাই দ্রুত এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস

সম্পর্কিত

পর্যটকদের নিরাপত্তায় থাইল্যান্ডে এআই ড্রোন

ব্যবসায়িক ভ্রমণে ব্যাগ গোছানোর ৫ টিপস

ভ্রমণের গোপন চাবি ‘ব্লু মাইন্ড থিওরি’ কী

কম দামে ফ্লাইট বুকিংয়ের সেরা ৫ ওয়েবসাইট

যে গ্রামের সবাই তিন বেলা একসঙ্গে খায়

আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সমুদ্রে হারিয়ে যেতে পারে যেসব দ্বীপরাষ্ট্র

বৃষ্টিভেজা চায়ের বাগান

৪০ দেশের ভিসা ফি মওকুফ করছে শ্রীলঙ্কা

সবই এখন আবুধাবিতে

বিমানযাত্রায় ভয় কাটানোর ৭ উপায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা