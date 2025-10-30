হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

শ্রীলঙ্কায় নারীদের একক ভ্রমণ কি নিরাপদ

ফিচার ডেস্ক

সবুজ চা-বাগান, পুরোনো মন্দির আর শান্ত সমুদ্রসৈকতের দেশ দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট আয়োজন থাকলেও দেশটি কি নারীদের একক ভ্রমণে নিরাপদ?

নিরাপত্তার বাস্তব চিত্র

জাপান বা সিঙ্গাপুরের মতো ‘কম ঝুঁকির’ দেশ নয় শ্রীলঙ্কা। সেখানকার পরিবহনব্যবস্থা কখনো জটিল মনে হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অসুবিধা ও বিপদ—এই দুই পার্থক্য বোঝা।

দৃষ্টি ও মনোযোগ

শ্রীলঙ্কায় ‘তাকিয়ে থাকা’ বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকদের দিকে। কেউ চায়ের দোকানে বসে তাকিয়ে থাকবে, কেউ ট্রেনে উঠে কৌতূহলীভাবে দেখবে। এটা অভদ্রতার প্রকাশ নয়, তাদের সামাজিক অভ্যাস।

চুরি বা পকেটমারের ঝুঁকি

অন্য অনেক দেশের তুলনায় শ্রীলঙ্কায় ছোটখাটো চুরি বা পকেটমারের ঘটনা কম। তবু বড় শহর বা জনাকীর্ণ জায়গায় সতর্ক থাকা জরুরি। দামি ক্যামেরা বা নতুন ফোন সামলে রাখা ভালো। ব্যাগ বা পাসপোর্ট সব সময় নিরাপদে রাখুন। রাতে অচেনা রাস্তায় একা বের না হওয়াই ভালো।

স্থানীয়দের সঙ্গে আচরণ

শ্রীলঙ্কানরা অতিথিপরায়ণ। সে দেশে কেউ জানতে চাইবে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন। কেউ বলে দেবে, কোথায় যেতে কোন ট্রেন ধরতে হবে।

ভ্রমণের টিপস

  • মন্দিরে প্রবেশের সময় কাঁধ ও হাঁটু ঢেকে রাখুন।
  • রাতে অচেনা এলাকায় একা ঘোরাঘুরি করবেন না।
  • গণপরিবহনের চেয়ে প্রাইভেট বা রাইড শেয়ার সার্ভিস নিরাপদ।
  • স্থানীয় নারীরা যেসব গেস্টহাউস কিংবা হোস্টেল থাকে, থাকার জন্য সেগুলো বেছে নিন।

সূত্র: দ্য এজ

