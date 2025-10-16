হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

নেপাল সরকারের বিভিন্ন নীতি থাকলেও সেগুলোর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে

বাবর আলী, পর্বতারোহী

এভারেস্ট জয়ের আগ্রহ অনেকের থাকে। প্রতিবছর এখানে আরোহীর সংখ্যা বাড়ে। যদিও নেপাল সরকার কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন আগে অন্তত ৭ হাজার মিটার কোনো পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর সঙ্গে চলতি বছর থেকে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ হাজার ডলার। যেটি আগে ছিল ১১ হাজার ডলার। আর আরোহীর সংখ্যাও নির্ধারণ করা আছে সরকারের পক্ষ থেকে।

কিন্তু বাস্তবতা অনেকটা ভিন্ন। বিভিন্ন নীতি থাকলেও সেগুলোর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। কারণ, সেখানকার স্থানীয় শেরপা ও এজেন্সিগুলো সব নিয়ম মেনে চলে না। এর বড় কারণ, দেশটির রাজস্বের অন্যতম খাত এটি। তাই অনেক নিয়ম করা হলেও সেটির প্রয়োগ দেখা যায় না। এর সঙ্গে সেখানকার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাও খুব ভালো নয়। অনেকে বিভিন্ন জিনিস বা খাবারের প্যাকেট যেখানে-সেখানে ফেলে। এতে দিন দিন আরও নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। যদিও পর্বতারোহীদের কাছ থেকে পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও ফি নেওয়া হয়। কিন্তু সেটার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

সম্পর্কিত

এভারেস্টে আরোহণের স্বপ্ন হয়ে উঠছে ‘দুঃস্বপ্ন’

আবুধাবিতে স্কিফট গ্লোবাল ফোরাম ইস্ট ২০২৫

ভ্রমণ গন্তব্য হিসেবে ইস্তাম্বুল ব্যয়বহুল নাকি সাশ্রয়ী

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

আধ্যাত্মিক পর্যটন ও পারিবারিক ভ্রমণের অনন্য ঠিকানা সৌদি

২০২৫ সালে বিশ্বের ১০ বন্ধুসুলভ দেশ

চিয়াং মাই ভ্রমণের সেরা সময়

বিমানের গোপন খরচ এড়ানোর উপায়

আল্পসের কোলে সুইজারল্যান্ডের প্রাচীনতম শহর চুর

নাক হারাতে বসেছিলেন রুহি সেনেট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা