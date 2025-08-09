মাত্র ১২ হাজার টাকায় কোস্টারিকায় ডিজিটাল নমেড ভিসা, থাকা যাবে এক বছর

প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য দারুণ সুযোগ এনেছে মধ্য আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। ‘ডিজিটাল নমেড ভিসা’ র আওতায় আপনি দেশটিতে এক বছর বসবাস ও অনলাইনে কাজ করার বৈধ সুযোগ পাবেন। ভিসাটির আবেদন মূল্য মাত্র ১০০ মার্কিন ডলার বা ১২ হাজার ১০০ টাকা (প্রায়)।
বিদেশি কোম্পানির কর্মী, অনলাইন ফ্রিল্যান্সার কিংবা উদ্যোক্তা—যে কেউ এই ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
এই ভিসার মাধ্যমে করমুক্ত আয়, আরামদায়ক আবহাওয়া এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের পেশাদারদের একটি উন্মুক্ত কমিউনিটির অংশ হওয়ার সুযোগ পাবেন।
দরকারি কাগজপত্র—
কীভাবে আবেদন করবেন:
১. প্রথমে সব দরকারি ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও পেশাদার অনুবাদক দিয়ে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করান।
২. কোস্টারিকার সরকারি ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অনলাইনে আবেদন জমা দিন।
৩. আবেদন ফি ১০০ ডলার (১২ হাজার ১০০ টাকা) এবং ভিসা ইস্যু ফি ৯০ ডলার (১০ হাজার ৮৯০ টাকা) অনলাইনে পরিশোধ করুন।
৪. আবেদন অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন। এটি সাধারণত ১৫–৩০ দিনের মধ্যে ইমেইলের মাধ্যমে জানানো হয়।
৫. ভিসা অনুমোদনের পর কোস্টারিকায় ভ্রমণ করুন এবং স্থানীয় ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে নিবন্ধন করে ডাইমেক্স রেসিডেন্স আইডি কার্ড সংগ্রহ করুন।