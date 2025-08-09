হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

মাত্র ১২ হাজার টাকায় কোস্টারিকায় ডিজিটাল নমেড ভিসা, থাকা যাবে এক বছর

অনলাইন ডেস্ক

ভিসা অনুমোদনের পর কোস্টারিকায় ভ্রমণ করুন। ছবি: আনপ্ল্যাশ

প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য দারুণ সুযোগ এনেছে মধ্য আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। ‘ডিজিটাল নমেড ভিসা’ র আওতায় আপনি দেশটিতে এক বছর বসবাস ও অনলাইনে কাজ করার বৈধ সুযোগ পাবেন। ভিসাটির আবেদন মূল্য মাত্র ১০০ মার্কিন ডলার বা ১২ হাজার ১০০ টাকা (প্রায়)।

বিদেশি কোম্পানির কর্মী, অনলাইন ফ্রিল্যান্সার কিংবা উদ্যোক্তা—যে কেউ এই ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

  • যাঁরা পুরোপুরি অনলাইনে কাজ করেন এবং কাজের প্রতিষ্ঠান বা ক্লায়েন্ট কোস্টারিকার বাইরে অবস্থিত।
  • যাঁরা সর্বোচ্চ এক বছর কোস্টারিকায় থাকতে চান এবং চাইলে এক বছর বাড়াতে পারবেন।
  • এককভাবে আবেদনকারীর ন্যূনতম মাসিক আয় ৩ হাজার ডলার (৩ লাখ ৬৩ হাজার টাকা)।
  • পরিবার নিয়ে আবেদন করলে মাসিক আয় হতে হবে কমপক্ষে ৪ হাজার ডলার (৪ লাখ ৮৪ হাজার টাকা)।

এই ভিসার মাধ্যমে করমুক্ত আয়, আরামদায়ক আবহাওয়া এবং বিশ্বের নানা প্রান্তের পেশাদারদের একটি উন্মুক্ত কমিউনিটির অংশ হওয়ার সুযোগ পাবেন।

দরকারি কাগজপত্র—

  • বৈধ পাসপোর্ট।
  • কোনো ধরনের অপরাধমূলক কাজের রেকর্ড নেই তার প্রমাণ।
  • কোস্টারিকায় অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিমা।
  • আবেদন করার সময় অবশ্যই কোস্টারিকার বাইরে থাকতে হবে।
  • গত ১২ মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা বেতন স্লিপে আয়ের প্রমাণ।
  • নিয়োগকর্তা বা ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে কাজের স্বীকৃতিপত্র বা চুক্তিপত্র।
  • সর্বশেষ ৬ মাসের মধ্যে জারিকৃত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট।
  • অনলাইন কর্মসংস্থান বা স্বনিয়োজিত পেশার প্রমাণ।
  • সব নথি স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন:

১. প্রথমে সব দরকারি ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও পেশাদার অনুবাদক দিয়ে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করান।

২. কোস্টারিকার সরকারি ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অনলাইনে আবেদন জমা দিন।

৩. আবেদন ফি ১০০ ডলার (১২ হাজার ১০০ টাকা) এবং ভিসা ইস্যু ফি ৯০ ডলার (১০ হাজার ৮৯০ টাকা) অনলাইনে পরিশোধ করুন।

৪. আবেদন অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন। এটি সাধারণত ১৫–৩০ দিনের মধ্যে ইমেইলের মাধ্যমে জানানো হয়।

৫. ভিসা অনুমোদনের পর কোস্টারিকায় ভ্রমণ করুন এবং স্থানীয় ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে নিবন্ধন করে ডাইমেক্স রেসিডেন্স আইডি কার্ড সংগ্রহ করুন।

