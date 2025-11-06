ইচি বুটস: এক নারী বাইকারের বিশ্বভ্রমণ

ভ্রমণ ও বাইক চালানো—দুটি বিষয়ই বেশ উপভোগ করেন নরালি সাভেলকুল। অনেকে তাঁকে চেনেন ‘ইচি বুটস’ নামে। তিনি শুধু ভ্রমণ করেন না; বাইকে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিডিও তুলে ধরেন দর্শকদের জন্য।
২০১৮ সালে নরালি তাঁর ভূতত্ত্ববিদের চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর বাড়ি ও সব সম্পদ বিক্রি করে নেদারল্যান্ডস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এক অনন্ত যাত্রায়। একা বাইকে চড়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার কিলোমিটার। ভ্রমণ করেছেন ৮০টির বেশি দেশ। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিল ৬টি ভিন্ন বাইক।
ভূতত্ত্ব থেকে ভ্রমণপথে
২৩ বছর বয়সে নরালি জিওকেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পিএইচডি শুরু করার আগেই তিনি গবেষণার জন্য অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেন। ভেবেছিলেন দেশে ফিরে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রকৃতি, ভ্রমণ আর স্বাধীন জীবনযাপন তাঁকে বদলে দেয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড, এরপর ভারত ঘুরতে যান। ভারতে থাকার সময় বুঝতে পারেন, এই গতানুগতিক জীবনে থাকতে চান না তিনি। নরালি পিএইচডি বাতিল করেন এবং ঘুরতে থাকেন দেশ থেকে দেশে। কিছুদিন পর টাকার অভাবে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান। সেখানে এক খনি প্রতিষ্ঠানে ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে কাজ করেন ছয় মাস। সেই অর্থ নিয়ে আবারও বেরিয়ে পড়েন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ঘুরে বেড়ান। দুই বছর পর নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে আসেন নেদারল্যান্ডসে।
নতুন করে শুরু
দেশে ফিরে তিনি আন্তর্জাতিক একটি ড্রেজিং প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান। পরের পাঁচ বছরে কাজের সূত্রে ছিলেন বাহামা, ব্রাজিল, কুয়েত, কাজাখস্তান, মরক্কো, পানামাসহ আরও কয়েকটি দেশে। ছুটির সময়েও ভ্রমণ থেমে থাকেনি তাঁর। রাশিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া পেরিয়ে সাইবেরিয়া এক্সপ্রেসে যাত্রা; গ্রিনল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন একে একে। কিন্তু অফিসের চাকরির পাশাপাশি এই খুচরা ভ্রমণে তাঁর মন ভরছিল না। তাই ২০১৮ সালের জুলাইয়ে আবারও সব ছেড়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এবারের ভ্রমণ হবে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য।
ব্যাকপ্যাকের থেকে বাইক ট্রাভেলার
প্রথমে নরালি ভেবেছিলেন, ব্লগ লিখবেন, অন্য ভ্রমণপ্রেমীদের গাইড দেবেন। সেই ভাবনা থেকেই তৈরি হয় ব্লগ ‘ইচি বুটস’। ভারত ও বাংলাদেশ ঘুরে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। উত্তর ভারতের মানালি শহরে তিনি দেখলেন, বাইক ভাড়া নেওয়া খুব সহজ ও সস্তা। আগে থেকেই বাইক চালানোর অভ্যাস ছিল তাঁর। নেদারল্যান্ডসে তিনি চালাতেন নিজের ডুকাটি মনস্টার ৭৯৬। মানালিতে ভাড়া নিলেন সাদা রয়্যাল এনফিল্ড। একাই ৩ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিলেন। সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবন বদলে দেয়। বুঝলেন, ব্যাকপ্যাক নয়, এবার ভ্রমণ হবে বাইকে চড়ে।
বাইকে ভারত থেকে ইউরোপ
মানালি ভ্রমণের পর নরালি দিল্লি থেকে কিনলেন নতুন রয়্যাল এনফিল্ড হিমালয়ান। নাম রাখলেন বাসন্তী। সেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভারত থেকে মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ডের উদ্দেশে। ভেবেছিলেন, শুধু ব্লগ লিখবেন; কিন্তু পথচলার এই গল্প ক্যামেরায় ধারণের ইচ্ছা থেকে খুললেন নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘ইচি বুটস’। এরপর বাসন্তীকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। ওমান, ইরান, মধ্য এশিয়া ও তুরস্ক হয়ে ইউরোপে ফিরে গেলেন তিনি। ৮ মাসে ২৫টি দেশ ঘুরে প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিলেন, একা।
পাটাগোনিয়া থেকে আলাস্কা
ইউরোপে ফিরে শুরু হলো তাঁর নতুন অভিযান দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়া থেকে আলাস্কা পর্যন্ত। এবার সঙ্গে ছিল নতুন বাইক, ধান্ন। সেটি নিয়ে আর্জেন্টিনা, চিলি, বলিভিয়া ও পেরু ঘুরে বেড়ালেন ৫ মাসে। কিন্তু করোনার কারণে থেমে যেতে হলো। পেরুতে বাইক রেখে নেদারল্যান্ডসে ফিরতে হয় তাঁকে।
ইউরোপ ও আফ্রিকা
২০২০ সালে ইউরোপ ভ্রমণ পুনরায় শুরু হলে তিনি কিনলেন হোন্ডার সিবি৫০০এক্স। নাম দিলেন রনিন। সেই বাইকে আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং নরওয়ে ঘুরে এলেন। পরের শীতে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। সেখানে হোন্ডা কোম্পানির আরেকটি বাইক কেনেন। নাম দেন সাভানা। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, বতসোয়ানা ও জিম্বাবুয়ে ঘুরে বাইকটি দান করেন সাউথ আফ্রিকার একটি বাইক জাদুঘরে।
আবার আলাস্কা, তারপর আফ্রিকা
দুই বছর পর তিনি আবার শুরু করেন তাঁর পাটাগোনিয়া থেকে আলাস্কা যাত্রা। এবার তিনি পৌঁছে যান আর্কটিক মহাসাগর পর্যন্ত। এটাই ছিল তাঁর জীবনের বড় সাফল্য। ৪৩ হাজার কিলোমিটার পার করে এবার তিনি বাইকটিকে নতুন রূপে সাজালেন এবং বেরিয়ে পড়েন আফ্রিকা অভিযানে। মরক্কো, পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা—সবখানেই ঘুরে বেড়ালেন। তবে তানজানিয়ায় এক দুর্ঘটনায় কাঁধ ভেঙে যায় তাঁর। তাই ভ্রমণ শেষ করতে হয় সেখানেই।
নরালি সাভেলকুলের সাম্প্রতিক ভ্রমণে তিনি ইয়ামাহা এক্সটি ৬০০জি বাইক নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এবারের গন্তব্য ইস্তাম্বুল থেকে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ।
সূত্র: ইচি বুটস ওয়েবসাইট