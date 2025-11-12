রোমাঞ্চকর ভ্রমণের কেন্দ্র দুবাই

বিলাসবহুল গন্তব্য বলেন বা রোমাঞ্চকর—দুবাই কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই। রোলার কোস্টার থেকে কৃত্রিম দ্বীপের ওপরে স্কাই ডাইভ, মারিয়ানা ট্রেঞ্চের মতো গভীর পুলে ফ্রিডাইভিং থেকে চোখ কপালে তোলার মতো সব ধরনের ওয়াটারস্পোর্ট—কী নেই দুবাই নামের শহরটিতে!
মরুভূমির বালিতে বাগি চালান
দুবাইয়ে মরুভূমি খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। এত উন্নয়ন হওয়ার পরও মরুভূমির বিস্তৃতি শহরের চেয়ে অনেক বেশি। মরুভূমিতে বেলুন আর উটে চড়া থেকে শুরু করে ডিউন ব্যাশিং পর্যন্ত চলে। চালক বা যাত্রী হিসেবে চার সিটের একটি ডিউন বাগিতে উঠে পড়ুন। ২ ঘণ্টার এই অভিজ্ঞতা হবে একদম ম্যাড ম্যাক্স সিনেমার মতো। মরুভূমিতে গাড়ি চালানোর জন্য নির্দিষ্ট পথ তৈরি করা আছে। তবে সেখানেও চ্যালেঞ্জের কমতি নেই। হোটেল থেকে নিয়ে যাওয়া ও ফেরত আনার ব্যবস্থা আছে। চাইলে কোয়াড বাইকিং, স্যান্ডবোর্ডিং বা মরুভূমির ক্যাম্পেও থাকতে পারবেন।
দ্য পাম জুমেইরার ওপর দিয়ে স্কাই ডাইভ
মাটিতে দাঁড়িয়ে পাম জুমেইরার পুরো সৌন্দর্য বোঝা যায় না। আসল দৃশ্যটা দেখা যায় স্কাই ডাইভিংয়ের সময়। কিন্তু তখন এ দৃশ্য দেখার সুযোগ মিলবে কি না, সেটা বলা কঠিন। কারণ ঘণ্টায় প্রায় ১২৫ মাইল গতিতে নিচে নামার সময় উত্তেজনায় নিজের মুখের অভিব্যক্তি বদলে যাব। পামের ট্রাঙ্কের পাশ থেকে প্লেনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় আড়াই মাইল উচ্চতায়। সেখানে যেতে সময় লাগে ২০ মিনিটের মতো। এরপর শুরু হয় ১ মিনিটের নিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া ফ্রি ফল। ফ্রি ফল মানে, স্কাই ডাইভে প্যারাস্যুট খোলার আগে বাতাসে ভেসে থাকার মুহূর্ত। যেটি একজন ভিডিওগ্রাফার ক্যামেরায় ধরে রাখেন। প্যারাস্যুট খুলে গেলে ঘাসের ল্যান্ডিং জোনে দায়িত্বরত একজন আপনাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনবেন। যদি সরাসরি স্কাই ডাইভ করতে ভয় লাগে, তাহলে আগে ইনফ্লাইট দুবাইয়ের ইনডোর স্কাই ডাইভিং সেন্টারে প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন।
বিশ্বের গভীরতম পুলে ডাইভ
একসময় সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলে মুক্তা আহরণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ পেশা। তেল আবিষ্কারের আগের যুগে সেটিই ছিল অঞ্চলটির প্রধান শিল্পগুলোর একটি। এই ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে শামুকের আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে ‘ডিপ ডাইভ দুবাই’। ৬০ মিটার গভীর এই মিঠাপানির পুল শহর থেকে মাত্র ২০ মিনিট দূরে। ভেতরটা সাজানো ডুবে যাওয়া আধুনিক শহরের মতো। সেখানে রয়েছে মোটরবাইক, গ্র্যান্ড পিয়ানো, ফুসবল টেবিল থেকে পানির নিচের বাস্কেটবল কোর্ট পর্যন্ত। স্কুবা, ফ্রিডাইভ বা স্নরকেলিং করা যাবে সেখানে। পানির তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
রাইড দ্য স্টর্ম কোস্টার
থিম পার্কের দীর্ঘ লাইন অনেকে অসুবিধা মনে করেন। কিন্তু দুবাই হিলস মলে অবস্থিত ‘স্টর্ম কোস্টার’ আপনার সেই অভিজ্ঞতাকে বদলে দেবে। এই রাইডের দৈর্ঘ্য ২ হাজার ১৯৮ ফুট। স্টর্ম কোস্টার সাধারণত রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। শুক্র ও শনিবার তা সচল থাকে রাত ১২টা পর্যন্ত। রাতে রাইড করার অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন। তখন উজ্জ্বল দুবাইয়ের উঁচু দালানগুলোও দেখা যায়।
রক ক্লাইম্বিং
দুবাইয়ের অ্যাডভেঞ্চার পার্কে রক ক্লাইম্বিং বেশ জনপ্রিয়। শারীরিক শক্তি, ধৈর্য আর ভারসাম্যের পরীক্ষা হয়ে যায় এখানে। পার্কটিতে তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম পাহাড়। এ পাহাড়গুলো বিভিন্ন উচ্চতার। সেগুলোতে উঠতে পার করতে হবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ। অনভিজ্ঞ থেকে অভিজ্ঞ সবাই এতে অংশ নিতে পারে। প্রতিটি দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের পথ রয়েছে। কিছু অংশ পাড়ি দেওয়া সহজ, আবার কিছু অংশ অত্যন্ত কঠিন। তাই দক্ষতা অনুযায়ী যেকোনো চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য রয়েছে হেলমেট ও দড়ির ব্যবস্থা। এখানে ক্লাইম্ব করানো হয় প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রায় থাকে না বললেই চলে।
দুবাই শুধু বিলাসবহুল শহরই নয়, এটি রোমাঞ্চপ্রেমীদের স্বপ্নের গন্তব্য। মরুভূমির বালিতে বাগি চালানো থেকে শুরু করে আকাশ থেকে স্কাই ডাইভ, বিশ্বের সবচেয়ে গভীর পুলে ডাইভ, উঁচু রোলার কোস্টার এবং রক ক্লাইম্বিং—প্রতিটি এর সবকিছু একজন মানুষকে দেবে রোমাঞ্চের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা।
সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফি