এ বছর ভিসামুক্ত দেশের তালিকা বড় করেছে যেসব দেশ

বিশ্বব্যাপী পর্যটন খাত ঘিরে চলছে নতুন প্রতিযোগিতা। করোনার ক্ষতির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎস বাড়াতে অনেক দেশ চলতি বছর তাদের ভিসা নীতি সহজ করেছে। কেউ নিজেদের ভিসামুক্ত তালিকায় যুক্ত করেছে নতুন নতুন দেশ, কেউ আবার ভিসা ফি মওকুফ করেছে। এর ফলে পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক ভ্রমণ আগের চেয়ে সহজ হচ্ছে।
কাজাখস্তান
মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তান এ বছরের জুলাই মাসে ৫৬টি দেশের নাগরিকের ভিসা ছাড় দিয়েছে। আগে সেই সুবিধা ছিল মাত্র কয়েকটি দেশের জন্য। নতুন নিয়মের পর যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ভারতসহ অনেক দেশের নাগরিকেরা সহজে ভ্রমণ করতে পারবে দেশটি। কাজাখ সরকার বলছে, এই সিদ্ধান্ত বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটন—দুটি খাতেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে; বিশেষ করে সিল্ক রোড অঞ্চলে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে। ভিসা ছাড়ের কারণে কাজাখস্তানে পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও গাইড সার্ভিস ব্যবসাও বেশ ভালো চলছে। এটি স্থানীয় অর্থনীতি ও পর্যটন খাতের রাজস্ব বাড়াতে সাহায্য করছে। এ ছাড়া বাড়ছে বিদেশি বিনিয়োগকারীর সংখ্যাও।
চীন
চীন বিভিন্ন সময় ভিসামুক্ত দেশের তালিকা বড় করেছে। তবে চলতি বছরের মাঝামাঝি চীন একসঙ্গে ৫৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ২৪০ ঘণ্টা বা ১০ দিন ট্রানজিট ভিসামুক্ত নীতি চালু করেছে। এই পদক্ষেপ নেওয়ার পর চীনের পর্যটন খাত থেকে আয় বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে চীনে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করেছে ১৬ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি আন্তর্জাতিক পর্যটক। দেশটির জাতীয় অভিবাসন প্রশাসন (এনআইএ) জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চীনে প্রায় ২৫ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক পর্যটক ভ্রমণ করেছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১৬ মিলিয়ন পর্যটক ভিসামুক্ত সুবিধা পেয়েছে। এই সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি।
শ্রীলঙ্কা
কয়েক বছর ধরে পর্যটনের দিকে বাড়তি নজর দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এ বছরের জুলাই থেকে ৪০টি দেশের নাগরিকদের ভিসা ফি মওকুফ করেছে দেশটি। এই দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ভারত, চীন, রাশিয়াসহ সাতটি দেশের জন্য এমন সুবিধা চালু ছিল। এখন যারা দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে থেকে শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণে যায়, তাদের ৫০ থেকে ৬০ ডলার ভিসা ফি দিতে হয়। নতুন নিয়মে সেই ফি আর দিতে হবে না।
ভিয়েতনাম
গত আগস্ট থেকে ভিয়েতনাম ১২টি নতুন ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা ফ্রি পর্যটন ঘোষণা করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, দেশগুলোর পর্যটকেরা ভিয়েতনামে ৪৫ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবে। এই সুবিধা ২০২৮ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। নতুন ভিসা ছাড়ের আওতায় রয়েছে বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া ও সুইজারল্যান্ড। বিশেষজ্ঞরা বলছেন,
এই সিদ্ধান্ত ভিয়েতনামের পর্যটন খাতের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে। ইউরোপীয় পর্যটকেরা দেশটি ভ্রমণে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে। ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং স্থানীয় ব্যবসায় ভালো প্রভাব পড়বে।
জাম্বিয়া
আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়া গত ১ জানুয়ারি থেকে ৫৩টি নতুন দেশকে ভিসামুক্ত তালিকায় যুক্ত করেছে। আগে ১১৪ দেশের নাগরিক ভিসা ছাড়া দেশটিতে প্রবেশ করতে পারলেও এখন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৭টিতে। জাম্বিয়া সরকার আশা করছে, এই পদক্ষেপে দেশটিতে পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে; বিশেষ করে সাফারি ও ভিক্টোরিয়া ফলস ঘিরে পর্যটন আয় আরও শক্তিশালী হবে। ২০২৪ সালে জাম্বিয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লাখ ৯০ হাজার। ২০২৩ সালের তুলনায় তা ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি। এই বছরের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাম্বিয়ায় পর্যটকের সংখ্যা ১২ লাখ ছাড়িয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বছর শেষে এই সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখে পৌঁছাবে।
পর্যটনকে এখন অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে নিয়েছে অনেক দেশ। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভিসামুক্ত সুবিধাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে দেশে দেশে। তার সুফলও পেতে শুরু করেছে অন্যান্য দেশ। ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী কয়েক বছরে বিশ্বে ভ্রমণের চিত্র বদলে যাবে। পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে ধীরে ধীরে।
শ্রীলঙ্কা সরকার এ বছর দেশটিতে ৩০ লাখ পর্যটকের আগমন নিশ্চিত করে ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করার পরিকল্পনা করেছে। গত বছর দেশটিতে ভ্রমণ করেছিল প্রায় ২০ লাখ ৫০ হাজার পর্যটক। সেখান থেকে দেশটি আয় করেছিল প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করা বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে ভারতের পর্যটকের সংখ্যা বেশি। তালিকায় এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া।