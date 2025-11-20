হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

শীতকালীন পর্যটনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে দুবাই

ফিচার ডেস্ক

বিলাসবহুল ভ্রমণ গন্তব্য বিবেচনা করলে দুবাই সব সময় চমকে দেয় পর্যটকদের। সারা বছর সেখানে পর্যটকের ভিড় থাকে। ‘গালফ নিউজ’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই রাজ্যে গত ৯ মাসে প্রতিদিন ৫১ হাজার ১০০ জন নতুন পর্যটক ভ্রমণে যাচ্ছে।

এবার এমসি ট্রাভেলের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দুবাইকে শীতকালীন পর্যটনের গন্তব্য হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম এবং বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় সেরা গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবছরের শীত মৌসুমে দুবাইয়ের আবহাওয়া পরিষ্কার, নরম ও পর্যটনবান্ধব থাকে। রোদেলা আকাশ, আরামদায়ক তাপমাত্রা এবং শহরের নানামুখী আকর্ষণ মিলে শীতের ছুটিতে এটি হয়ে ওঠে ভ্রমণপিয়াসিদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য।

শহরটি একদিকে যেমন মরুভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক নগরজীবনের সব সুবিধা রয়েছে। পর্যটকেরা সোনালি বালুর চর পেরিয়ে মরুভূমি সাফারিতে যেতে পারে, ডিউন ব্যাশিং বা ক্যামেল রাইড উপভোগ করতে পারে। এ ছাড়া আল কুদরা লেকের আশপাশে বাইকিং ও ক্যাম্পিংও করতে পারে। যারা প্রকৃতি ও অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে, তাদের জন্য হাট্টা মাউন্টেন ট্রেইল জনপ্রিয় গন্তব্য।

অন্যদিকে শহুরে অভিজ্ঞতা পেতে চাইলে দুবাইয়ে রয়েছে বিশ্বমানের শপিং মল, বিলাসবহুল হোটেল, বিভিন্ন সংস্কৃতির রেস্টুরেন্ট এবং ওয়াটারফ্রন্ট লিজার স্পট। দুবাই মল বা মল অব দ্য এমিরেটসে কেনাকাটা থেকে শুরু করে জুমেইরা বিচে দারুণ একটি বিকেল কাটাতে পারে পর্যটকেরা। সব ধরনের পর্যটকের জন্য এখানে রয়েছে নানান আয়োজন।

শীতকালে দুবাই আরও জমে ওঠে। এই সময় শহরজুড়ে চলে নানা উৎসব, কনসার্ট, ফুড ফেস্টিভ্যাল, শপিং ইভেন্ট, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য আতশবাজি। এসব আয়োজনই শীতের ছুটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং লাখ লাখ পর্যটক দুবাইমুখী হয়।

চলতি বছরের গত ৯ মাসে দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখ ৫০ হাজার। ২০২৪ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩২ লাখ ৯০ হাজার। দুবাই ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমি অ্যান্ড ট্যুরিজম প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৫১ হাজার ১০০ আন্তর্জাতিক পর্যটক দুবাই ভ্রমণে গেছে। ২০২৪ সালে একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার ৭০০। অর্থাৎ চলতি বছরে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার ৩০০ পর্যটক বেশি এসেছে।

প্রকৃতি, আধুনিকতা, অ্যাডভেঞ্চার, শপিং, সংস্কৃতি এবং আতিথেয়তার সমন্বয়ে দুবাই আজ শীতকালীন পর্যটনের অন্যতম শক্তিশালী ব্র্যান্ড। বিস্তীর্ণ মরুভূমি থেকে ঝকঝকে স্কাইলাইন, দুবাইয়ের এই বৈচিত্র্যই শীতের সময় এটিকে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় এবং স্মরণীয় ভ্রমণ গন্তব্যে পরিণত করেছে।

সূত্র: গালফ নিউজ

