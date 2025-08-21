পর্যটক কমছে যুক্তরাষ্ট্রে

যুক্তরাষ্ট্রে জুলাই মাসে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমেছে ৩ শতাংশের বেশি। এটি গত মাসেই শুধু নয়, চলতি বছরের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনীহা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের।
ইউরোপীয় বাজারে পতন
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ভ্রমণ ও পর্যটন দপ্তর সম্প্রতি জানিয়েছে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে দেশটিতে পর্যটকের আনাগোনা কমে গেছে ৪ শতাংশ। এর মধ্যে জার্মানির পর্যটক কমেছে সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র গত ছয় মাসে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ জার্মান পর্যটক হারিয়েছে। প্রায় ৩ শতাংশ পর্যটক হারিয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে।
অন্য প্রধান প্রধান বাজার থেকেও উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা।যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে মাত্র জাপান ও ইতালির পর্যটক কিছুটা বেড়েছে।
পতনের কারণ
বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিদেশি পর্যটক কমার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। সেগুলোর মধ্যে আছে—
শিল্প ও অর্থনীতিতে প্রভাব
বিদেশি পর্যটক যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমন পতন চলতে থাকলে হোটেল, বিমান, রেস্তোরাঁ ও স্থানীয় ব্যবসার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করা, খরচ কমানো এবং নিরাপত্তা উদ্বেগ কমানো ছাড়া এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
ভবিষ্যৎ কৌশল
বিশ্লেষক ও পর্যটন নীতিনির্ধারকেরা পর্যটক বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে আছে—
বিদেশি পর্যটকেরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদের দেশটিতে ভ্রমণের সুযোগ পুনরুদ্ধার করা ছাড়া পর্যটনশিল্পের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
সূত্র: স্কিফট