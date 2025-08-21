হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

পর্যটক কমছে যুক্তরাষ্ট্রে

ফিচার ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে জুলাই মাসে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমেছে ৩ শতাংশের বেশি। এটি গত মাসেই শুধু নয়, চলতি বছরের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনীহা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের।

ইউরোপীয় বাজারে পতন

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ভ্রমণ ও পর্যটন দপ্তর সম্প্রতি জানিয়েছে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে দেশটিতে পর্যটকের আনাগোনা কমে গেছে ৪ শতাংশ। এর মধ্যে জার্মানির পর্যটক কমেছে সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র গত ছয় মাসে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ জার্মান পর্যটক হারিয়েছে। প্রায় ৩ শতাংশ পর্যটক হারিয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে।

অন্য প্রধান প্রধান বাজার থেকেও উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা।যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে মাত্র জাপান ও ইতালির পর্যটক কিছুটা বেড়েছে।

পতনের কারণ

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিদেশি পর্যটক কমার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। সেগুলোর মধ্যে আছে—

  • উচ্চ ভিসা ফি: ভিসার খরচ বাড়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশনীতি কঠোর হওয়ায় অনেক পর্যটক দেশটিতে প্রবেশ করতে পারছেন না।
  • স্থানীয় ব্যয় বৃদ্ধি: স্থানীয় খরচ বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ বিদেশি পর্যটকদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।
  • অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা: বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংকট পর্যটনকে পিছিয়ে দিচ্ছে।
  • বিকল্প গন্তব্যের জনপ্রিয়তা: ইউরোপীয় পর্যটকেরা কানাডা, এশিয়া এবং আফ্রিকার নতুন গন্তব্যে ভ্রমণ করছেন।

শিল্প ও অর্থনীতিতে প্রভাব

বিদেশি পর্যটক যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমন পতন চলতে থাকলে হোটেল, বিমান, রেস্তোরাঁ ও স্থানীয় ব্যবসার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করা, খরচ কমানো এবং নিরাপত্তা উদ্বেগ কমানো ছাড়া এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

ভবিষ্যৎ কৌশল

বিশ্লেষক ও পর্যটন নীতিনির্ধারকেরা পর্যটক বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে আছে—

  • ভিসাপ্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করা।
  • বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ খরচ কমানো।
  • নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উদ্বেগ কমিয়ে আনা।
  • নতুন গাইড, তথ্য ও উৎসব-সংস্কৃতির কার্যক্রম বাড়িয়ে তোলা।

বিদেশি পর্যটকেরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদের দেশটিতে ভ্রমণের সুযোগ পুনরুদ্ধার করা ছাড়া পর্যটনশিল্পের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সূত্র: স্কিফট

সম্পর্কিত

অতিরিক্ত লাগেজ ফি এড়ানোর উপায়

ইউরোপের রাস্তায় গণপর্যটনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

চীনের জন্য অস্থায়ী ভিসামুক্ত নীতি দক্ষিণ কোরিয়ার

ছুটি হোক কর্মক্ষমতা বাড়ানোর চাবিকাঠি

থাইল্যান্ড ভ্রমণে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করতে পারবেন পর্যটকেরা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

একলা ভ্রমণ আনন্দময় করার ৫ উপায়

৯৭টি পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার ফি মওকুফ করছে নেপাল সরকার

মানাসলু অভিযানে যাচ্ছেন বাংলাদেশের পর্বতারোহী তমাল

ইউরোপ ভ্রমণে আসছে বড় পরিবর্তন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা