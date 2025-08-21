চীনের জন্য অস্থায়ী ভিসামুক্ত নীতি দক্ষিণ কোরিয়ার

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে চীনা পর্যটকদের দলীয় ভ্রমণের জন্য অস্থায়ী ভিসামুক্ত প্রবেশনীতি কার্যকর করবে দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিম মিয়ন-সুক এই ঘোষণা দিয়েছেন। এই নীতি কার্যকর থাকবে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।
পর্যটন পুনরুজ্জীবন-বিষয়ক একটি নীতিগত সভা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকার আশা করে, এই ভিসামুক্ত নীতি চীনের পর্যটন চাহিদাকে আরও বাড়াবে। ফলে স্থানীয় অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হবে। দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের রাষ্ট্রদূত দাই বিং সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার ভিসামুক্ত ভ্রমণের সিদ্ধান্ত চীনা পর্যটকদের জন্য সুসংবাদ।
নভেম্বর মাসে চীন দক্ষিণ কোরিয়ান নাগরিকদের জন্য একতরফা ভিসামুক্ত নীতি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পর থেকে, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিপক্ষীয় ভ্রমণ দ্রুত বেড়েছে। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বিনিময় পরস্পরের বোঝাপড়া বাড়াবে।
দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর গিয়ংজুত। সেখানে অক্টোবর মাসের ৩১ থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরামের সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। সেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাদাভাবে আলোচনা করতে পারেন।
সূত্র: রয়টার্স