ঘন ঘন বিমান ভ্রমণে ত্বকের যত্ন নিন

বিমান ভ্রমণের আগে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। সানস্ক্রিন সাধারণত সেই তালিকার প্রথমে থাকে না। কিন্তু আপনি যদি জানালার পাশের আসন পছন্দ করেন, তাহলে জেনে রাখুন, কেবিনের জানালাগুলো আপনার ধারণার চেয়ে কম সুরক্ষা দেয়। বিমান যখন ক্রুজিং উচ্চতায় থাকে, তখন সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় অতি বেগুনি রশ্মির বিকিরণের সংস্পর্শ দ্বিগুণ হয়। বিমানের জানালা বেশির ভাগ ইউভিবি রশ্মি (যা সানবার্ন ঘটায়) আটকে দেয়। তবে ইউভিএ রশ্মি (যা দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং ত্বকের বার্ধক্য ও প্রদাহের সঙ্গে সম্পর্কিত) সহজে কাচ ভেদ করতে পারে।
চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘বিমানের জানালাগুলো সম্পূর্ণরূপে ইউভিএ রশ্মি ব্লক করতে পারে না। এ ছাড়া ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় বায়ুমণ্ডল পাতলা হওয়ার কারণে ইউভি বিকিরণের সংস্পর্শ বাড়ে। তাই এসপিএফ হলো বিমানের ভেতরের জন্য অপরিহার্য।’ যাঁরা ঘন ঘন বিমান ভ্রমণ করেন, তাঁদের জন্য সান প্রটেকশনকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।
বিমানের কেবিনের বাতাস খুব শুষ্ক থাকে। সেখানে আর্দ্রতার মাত্রা প্রায় ২০ শতাংশের নিচে নেমে যায়। এর মোকাবিলা করতে এমন সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, যা ইউভিএ রশ্মি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি ত্বকের শুষ্কতাও কমায়। সানস্ক্রিন শুধু ইন-ফ্লাইট স্কিন কেয়ার কৌশলের একটি অংশ। বিমানে ওঠার আগে পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং একটি ময়শ্চারাইজিং সেরাম ও ব্যারিয়ার ক্রিম লাগান।