এয়ার টিকিট কিংবা হোটেল: শীর্ষ ওটিএ হয়ে উঠছে ‘ফার্স্টট্রিপ’

এয়ার টিকিট কিংবা হোটেল: শীর্ষ ওটিএ হয়ে উঠছে 'ফার্স্টট্রিপ'

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ভ্রমণশিল্পে ডিজিটাল যুগের প্রভাব দ্রুত দৃশ্যমান হচ্ছে। আগে যেখানে বিমান টিকিট বা হোটেল বুকিং মানেই ছিল ঝামেলার দীর্ঘ প্রক্রিয়া, এখন তা সম্ভব হচ্ছে কয়েকটি ক্লিকেই। এই নতুন ভ্রমণ সংস্কৃতিতে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) হয়ে উঠছে ভ্রমণকারীদের প্রথম পছন্দ। ঠিক এই জায়গাতেই দেশীয় ব্র্যান্ড ‘ফার্স্টট্রিপ’ তৈরি করেছে বিশেষ জায়গা।

স্বচ্ছ ভাড়া, নির্ভরযোগ্য সেবা ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত তরুণ প্রজন্মের আস্থা অর্জন করেছে। ফ্লাইট থেকে হোটেল—ভ্রমণ পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপে সহজতা এনে ফার্স্টট্রিপ আজ হয়ে উঠছে ভ্রমণপ্রেমীদের কাছে নতুন আস্থার নাম।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ফার্স্টট্রিপ গুরুত্ব দিয়েছে তিনটি বিষয়ে—স্বচ্ছতা, সুবিধা ও নির্ভরযোগ্যতা। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রজন্মের ভ্রমণপ্রবণতার সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি মিলেছে সবচেয়ে বেশি। ফলে অল্প সময়েই সারা দেশ থেকে হাজারো গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে। বর্তমানে প্রতি মাসে প্ল্যাটফর্মটি ভিজিট করছেন প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি ইউনিক ভিজিটর। কোম্পানির দাবি, স্থানীয় ভ্রমণকারীদের চাহিদা বোঝার ক্ষমতা ও প্রতিশ্রুত সেবা দেওয়ার দায়বদ্ধতাই এ সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

ফার্স্টট্রিপের সেবার তালিকাও বেশ বৈচিত্র্যময়। স্বচ্ছ ভাড়াসহ লুকানো চার্জবিহীন বুকিংয়ের পাশাপাশি রয়েছে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ফ্লাইটে সেরা রেট, হোটেল বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়, সহজ ভিসা সহায়তা, স্টুডেন্ট ফেয়ার, কাস্টমাইজড হলিডে প্যাকেজ, সহজ রিফান্ড ও রিইস্যুর সুবিধা। নিরাপদ লেনদেনের জন্য রয়েছে পিসিআই-ডিএসএস সার্টিফায়েড গেটওয়ে এবং ১৭টিরও বেশি ব্যাংকের ইএমআই সুবিধা। পাশাপাশি ব্যাগেজ সুরক্ষা, ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের জন্য ই-সিম সেবাও চালু রয়েছে।

ফার্স্টট্রিপের মার্কেটিং হেড মীর তাজমুল হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশি ভ্রমণকারীরা আস্থা, স্বচ্ছতা ও সুবিধা চান। আমরা বিশ্বমানের সেবার মাধ্যমে সেটি নিশ্চিত করতে চাই। আমরা কেবল একটি ট্রাভেল কোম্পানি গড়ে তুলছি না, বরং এমন এক পরিবার তৈরি করছি, যেখানে গ্রাহকেরা নিশ্চিত থাকবেন—জীবনের যেকোনো যাত্রায় তাদের পাশে থাকবে ফার্স্টট্রিপ।’

শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনলাইন ট্রাভেল ব্র্যান্ড হওয়া এবং শীর্ষস্থানীয় ট্রাভেল-টেক কোম্পানিতে পরিণত হওয়া। ইতিমধ্যে ব্যাংক, টেলিকম অপারেটর ও হোটেলের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্ব গড়েছে ফার্স্টট্রিপ। গ্রাহকদের জন্য চালু করেছে লয়্যালটি প্রোগ্রাম ‘এফটি ক্লাব’, যা দিচ্ছে অতিরিক্ত সুবিধা।

গ্রাহকদের অভিজ্ঞতাও বলছে আস্থার গল্প। ঢাকার তরুণ ভ্রমণকারী শিরিন নাহার জানান, থাইল্যান্ড ট্যুরের জন্য ফার্স্টট্রিপ বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, প্রতিষ্ঠানটি ইএমআই সুবিধার পাশাপাশি সবচেয়ে কম খরচে টিকিট দিয়েছিল।

আরেক গ্রাহক জয়নাল আবেদিন বলেন, ‘আগে টিকিট কিনতে এজেন্টদের কাছে যেতে হতো, কিন্তু এখন ফার্স্টট্রিপে কয়েক মিনিটেই বুকিং হয়ে যায়।’ আইটি পেশাজীবী ফারহান আহমেদ জানান, সিঙ্গাপুর সফরে ফ্লাইট টিকিটের পাশাপাশি হোটেল ও ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স একসঙ্গে করার সুযোগ পেয়ে তিনি বেশ সুবিধা পেয়েছেন।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি বাজারে ফার্স্টট্রিপের উত্থান একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। বিদেশি ও দেশীয় ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেও ফার্স্টট্রিপ প্রযুক্তি, নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রাহকসেবার জন্য আলাদা অবস্থান তৈরি করেছে। তরুণ প্রজন্মের ভ্রমণপ্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত বাজার দখল করছে প্রতিষ্ঠানটি। ইউএস-বাংলা গ্রুপের সিস্টার কনসার্ন হিসেবে গ্রাহকের আস্থা নিয়ে তারা দিচ্ছে ভ্রমণে পূর্ণ নিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা।

তাদের মতে, বাংলাদেশের ভ্রমণশিল্প এখন কয়েক হাজার কোটি টাকার বাজারে পরিণত হয়েছে। করোনার ধাক্কা কাটিয়ে মানুষ আবার ভ্রমণে ঝুঁকছেন এবং সেখানেই অনলাইন বুকিং সেবার চাহিদা প্রতিনিয়ত আকাশছোঁয়া হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের হাতে স্মার্টফোন ও সহজলভ্য ইন্টারনেট এই বাজারকে আরও প্রসারিত করছে।

সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে দেশীয় ব্র্যান্ড ফার্স্টট্রিপের দ্রুত উত্থান ভ্রমণশিল্পের ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। প্রযুক্তি, স্বচ্ছতা ও গ্রাহক আস্থার সমন্বয়ে ফার্স্টট্রিপ এখন বাংলাদেশের ভ্রমণশিল্পে পরবর্তী বড় নাম হয়ে ওঠার পথে।

