বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশে ভ্রমণের সময় স্থানীয় আইন না জানার কারণে বহু পর্যটক অজান্তেই নিয়ম ভেঙে ফেলেন। এসব ভুলের কারণে লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হয়। এমনকি গ্রেপ্তার পর্যন্ত হতে পারে যেকোনো পর্যটক।
স্পেনে রাতের বেলা সাগরে নামা নিষিদ্ধ
স্পেনের জনপ্রিয় সৈকত শহর বেনিডর্মে রাত ১২টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত সমুদ্রে নামা নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে ৮৫০ থেকে ১ হাজার ৪০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা। বিচে রাত কাটানো বা ক্যাম্পিং করলেও একই পরিমাণ জরিমানা ধার্য করা হয়। সেভিয়াতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিয়ের আগের উচ্ছৃঙ্খল পার্টি করা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন আরও কঠোর হয়েছে। পর্যটকের আচরণে যদি স্থানীয়রা বিরক্ত হয় বা পরিবেশ নষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে জরিমানা করা হয়। অনেকে নিয়ম ভাঙার পর এসব বিধিনিষেধ সম্পর্কে জানতে পারে।
থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে ই-সিগারেট নিষেধ
থাইল্যান্ডে ই-সিগারেট রাখা, বহন করা বা ব্যবহার করা আইনত নিষিদ্ধ। শাস্তির ধরনও বেশ কঠোর। আমদানি বা বিতরণের ক্ষেত্রে ৫ লাখ বাথ পর্যন্ত জরিমানা এবং ২ থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। পর্যটকেরা ব্যক্তিগতভাবে ভ্যাপ ব্যবহার করলেও ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার বাথ পর্যন্ত জরিমানা, ডিভাইস জব্দ, এমনকি দেশে ফেরত পাঠানো পর্যন্ত হতে পারে। এ বছরের শুরুর দিকে পরিচালিত অভিযানে এ কারণে এক সপ্তাহে ৬৯০ জনকে আটক করা হয়েছিল।
এ ছাড়া যে ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেন, তিনি জরিমানার ৬০ শতাংশ পর্যন্ত পুরস্কার হিসেবে পান। ফলে ব্যক্তিগত জায়গাতেও ভ্যাপ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। সিঙ্গাপুরেও ই-সিগারেট আমদানি, বিক্রি ও ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। প্রথমবার ধরা পড়লে ৫০০ থেকে ৭০০ সিঙ্গাপুর ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।
ইতালিতে পরিবেশ সুরক্ষায় কঠোর নিয়ম
সারডিনিয়ার বিখ্যাত গোলাপি পানির সৈকত স্পিয়াজ্জা রোসা থেকে বালু নেওয়া নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সৈকতটি নব্বইয়ের দশক থেকে বন্ধ। পোর্টোফিনো গ্রামে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে জনপ্রিয় ফটোস্পটে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেওয়া বা ভিড় তৈরি করায় প্রায় ৩০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে জনপ্রিয় জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় তৈরি হওয়ায় প্রশাসন এসব পদক্ষেপ নিয়েছে।
জাপানে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ বিমা
জাপানে মেডিকেল বিল বকেয়া রাখার ঘটনার পর সরকার সব বিদেশি পর্যটকের জন্য ব্যক্তিগত ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১১ হাজারের বেশি পর্যটক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯০ জন বিল পরিশোধ না করেই চলে গেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিমা ছাড়া কেউ দেশটিতে প্রবেশ করলে জটিলতায় পড়তে পারে। জাপান ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ৬০ মিলিয়ন পর্যটক টার্গেট করেছে, তাই স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটি।
পর্তুগালের সমুদ্রসৈকতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ
পর্তুগালের সৈকতে উচ্চ শব্দে গান বাজানো নিষিদ্ধ। দেশটির ন্যাশনাল মেরিটাইম অথরিটি পোর্টেবল স্পিকার ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ নিয়ম ভাঙলে ২০০ থেকে ৩৯ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হবে। সৈকতে পার্টি বেড়ে যাওয়া এবং বড় স্পিকারের উচ্চ শব্দে অন্যান্য পর্যটক ও স্থানীয়দের বিরক্তির কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্তুগালে সবার শান্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়।
নিউজিল্যান্ডের ডিজিটাল ভ্রমণ অনুমতি
২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডে প্রবেশ করতে ডিজিটাল ভ্রমণ অনুমতি (নিউজিল্যান্ড ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরিটি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভিসা অব্যাহতি পাওয়া দেশগুলোর নাগরিকেরাও এর বাইরে নয়। ডিজিটাল ভ্রমণ অনুমোদন পেতে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। তাই বিমানবন্দরে যাওয়ার আগেই এটি করে রাখা জরুরি। শুধু প্রবেশ নয়, ট্রানজিট যাত্রীরাও এই অনুমতি ছাড়া নিউজিল্যান্ডের আকাশপথ ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া যেকোনো নিষিদ্ধ পণ্য বা খাবার আগে থেকে ফরমে উল্লেখ না করলে কাস্টমস তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে বা জরিমানা দিতে হয়।
অনেক সময় খুব সাধারণ আচরণ বা অভ্যাস বিদেশে গুরুতর অপরাধে পরিণত হতে পারে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব আইন, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সুরক্ষা নির্দেশনা আছে। ভ্রমণের আগে গন্তব্যস্থলের নিয়মগুলো জেনে নিলে বিপদ বা অযথা খরচ এবং ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়।
সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস