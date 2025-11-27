হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

সিঙ্গাপুরে বিমানযাত্রীদের জন্য গ্রিন ফুয়েল ট্যাক্স কার্যকর

ফিচার ডেস্ক

বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে।

২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।

এই কর যাত্রীর ভ্রমণের দূরত্ব ও কেবিন ক্লাস অনুসারে নির্ধারিত হবে। করের হার ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভিন্ন হবে। স্বল্প দূরত্বের রুটে সর্বনিম্ন ১ মার্কিন ডলার বা প্রায় শূন্য দশমিক ৫৮ ইউরো এবং দীর্ঘ দূরত্বের ইকোনমি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৪০ ইউএস ডলার বা প্রায় ৬ দশমিক শূন্য ৮ ইউরো পর্যন্ত চার্জ হবে। ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেস ক্লাসের দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ৬০ ইউএস ডলার বা প্রায় ২৪ দশমিক ৩৩ ইউরো দিতে হবে। এই কর শুধু সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যারা দেশটির চাঙ্গি বা সেলেতার বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করবে, তাদের এই কর দিতে হবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতি সিঙ্গাপুরের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এটি চালু করা হচ্ছে।

এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইটিএসের সঙ্গে সমন্বয় করার শর্তের কারণে যুক্তরাজ্যেও দূরপাল্লার ফ্লাইটে অতিরিক্ত করারোপ হতে পারে।

সম্পর্কিত

কেনাকাটাভিত্তিক পর্যটনের আহ্বান ইন্দোনেশিয়ার

বিশ্ব রেকর্ড গড়া সিয়েল দুবাই মেরিনা হোটেলের যাত্রা শুরু

কাঠমান্ডুর আশপাশে ৬টি জনপ্রিয় ডে ট্রিপ

আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রায় কলম কেন নেবেন

মন ভরে যাক লোভাছড়ার নান্দনিক শোভায়

শীতকালীন পর্যটনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে দুবাই

ডাবলিন থেকে ভিয়েতনাম আইরিশ দম্পতির সাইকেলযাত্রা

শীতে ভ্রমণ ক্যারি-অন ব্যাগে কী রাখবেন

বিশ্বভ্রমণের রেকর্ড ভাঙার দিন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্যটনে রদবদল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা