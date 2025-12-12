হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

পর্যটকের স্রোতে বিপর্যস্ত শহর

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শহরে ওভার ট্যুরিজম বা অতিরিক্ত পর্যটনের কারণে চাপ বাড়ছে শহরের অবকাঠামো, পরিবেশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার ওপর। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক

ভ্রমণ এখন আর ইবনে বতুতার যুগে পড়ে নেই। যতই সময় গেছে, ততই পৃথিবী হয়েছে ভ্রমণবান্ধব। এখন তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটনকে নিজেদের রাজস্ব বাড়ানোর উপায় হিসেবে দেখছে। ফলে চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম বা শ্রীলঙ্কার মতো ভ্রমণবান্ধব দেশগুলো ভিসাব্যবস্থা করেছে সহজ। এতে পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েছে দেশগুলোতে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দেশগুলোর রাজস্ব; কিন্তু এতে সমস্যাও বেড়েছে কিছু।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শহরে দেখা দিয়েছে ওভার ট্যুরিজম বা অতিরিক্ত পর্যটন। এতে শহরগুলোতে ঘুরছেন ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক পর্যটক। ফলে চাপ বাড়ছে শহরের অবকাঠামো, পরিবেশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার ওপর। কয়েক বছর ধরে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ করেছেন। ফলে সরকার বাধ্য হয়েছে ব্যবস্থা নিতে। কোনো কোনো শহরে ভ্রমণ কর বাড়ানো হয়েছে। কোথাও স্থায়ীভাবে হোটেল তৈরির ওপর দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। কোনো কোনো ভ্রমণ গন্তব্যে প্রবেশ ফি বাড়ানো হয়েছে। কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জনপ্রিয় ভ্রমণ গন্তব্যগুলো। এ সবকিছুই করা হয়েছে অতিরিক্ত পর্যটক ঠেকানোর জন্য।

প্রাচুর্য ও ঐতিহ্যের শহরে জনজোয়ারের ঢেউ ইউরোপজুড়ে।

ইউরোপ মহাদেশে ওভার ট্যুরিজমের সমস্যা প্রকট। সে অঞ্চলের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ছোট শহর এবং বেশ কিছু দেশের রাজধানী পর্যটকের চাপে হিমশিম খাচ্ছে। ইতালির শহর ভেনিস ওভার ট্যুরিজমের’ পোস্টার চাইল্ড’ হিসেবে পরিচিত। এই ছোট দ্বীপ শহরে অতিরিক্ত ভিড় পরিস্থিতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, কর্তৃপক্ষ এখন সব পর্যটকের জন্য পর্যটন কর আরোপ করেছে। বিশাল আকারের প্রমোদতরি বা ক্রুজ শিপগুলোর ডকিং নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে। স্পেনের বার্সেলোনাও অতিরিক্ত পর্যটনের কারণে মারাত্মকভাবে ভুগছে। শহরটি আকারে খুব বেশি বড় না হওয়ায় পর্যটকের বিপুল প্রবাহ সামলাতে পারছে না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

ভেনিস ও বার্সেলোনার মতো নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম অতিরিক্ত পর্যটনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শহরটির সহনশীলতার সুনাম প্রায়ই অনাকাঙ্ক্ষিত পর্যটনকে আকর্ষণ করে সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রিসের রোমে পর্যটকদের খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন ফোয়ারার ওপর ওঠা বা বসে থাকা, নির্দিষ্ট সময়ের পর মদপান ইত্যাদি। অন্যদিকে, এথেন্সে এয়ারবিএনবি ভাড়ার কারণে ভাড়া বাজারে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, যা স্থানীয়দের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এদিকে ক্রোয়েশিয়ার ডুব্রোভনিক ভুগছে খ্যাতির বিড়ম্বনায়। জনপ্রিয় টিভি শো ‘গেম অব থ্রোনস’-এর কারণে এই শহরে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। ৪৩ হাজারেরও কম জনসংখ্যার একটি ছোট শহরের জন্য এটি এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

লন্ডন বড় শহর হলেও প্রধান সড়ক, গণপরিবহন ও কেন্দ্রীয় এলাকাগুলোতে তীব্র যানজট ও ভিড় সৃষ্টি হচ্ছে। প্যারিসে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে লুভর জাদুঘরের কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন এবং শহর কর্তৃপক্ষ পর্যটন বাসকে সিটি সেন্টার থেকে নিষিদ্ধ করেছে। বার্লিনে লং উইকেন্ড পর্যটকদের কারণে শব্দদূষণ এবং এয়ারবিএনবি ভাড়া নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। লিসবন তুলনামূলকভাবে ছোট শহর, যেখানে পর্যটকের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। ফলে ভাড়া বৃদ্ধি এবং জেন্ট্রিফিকেশন বা আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফ্লোরেন্সে অনেক বাড়িওয়ালা পর্যটকদের কাছে বাড়িভাড়া দিয়ে বেশি টাকা উপার্জনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করেছে। এ ছাড়া ব্রুজেস, প্রাগ, ভিয়েনা, ডাবলিন, কোপেনহেগেন, অক্সফোর্ড এবং মাদ্রিদের মতো শহরগুলোতেও ক্রুজ শিপ ডকিং সীমিত করা হয়েছে। শহরগুলো পর্যটকদের খারাপ আচরণ নিয়ন্ত্রণ বা পর্যটন কর আরোপের মতো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

এশিয়ার সংস্কৃতি ও প্রকৃতি চাপের মুখে

এশিয়ার দ্রুত জনপ্রিয় হওয়া শহরগুলোতে ওভার ট্যুরিজমের প্রভাব বাড়ছে, যা পরিবেশ ও সামাজিক কাঠামোকে আঘাত করছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় থাইল্যান্ডের কথা। পর্যটক আকর্ষণকারী শহরের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে ব্যাংকক। এর খাও সান রোডের মতো বিখ্যাত জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপানে পর্যটকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। কিছু পর্যটকের আচরণ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। টোকিওর অবস্থা এদিক থেকে বেশি বিপজ্জনক। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলের অনেক বাসিন্দা তাদের এলাকায় বিপুলসংখ্যক পর্যটকের ভিড় এবং আচরণ নিয়ে অসন্তুষ্ট। ফলে কিছু স্থানীয় মানুষ স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন বা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ভিয়েতনামের হ্যানয় শহরে ট্রেন স্ট্রিট নামে পরিচিত একটি জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা অতিরিক্ত ভিড়ের সমস্যার কারণে পর্যটকদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উত্তর আমেরিকার বড় শহরগুলোতে ভবিষ্যতের উদ্বেগ

উত্তর আমেরিকার বড় শহরগুলোতে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যতে বড় সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরটি ছোট ইউরোপীয় শহরগুলোর তুলনায় বেশি পর্যটক ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। তবে প্রতিবছর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকা পর্যটকের সংখ্যা ভবিষ্যতে বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিউ অরলিন্স শহরে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড ভিড়। সে সঙ্গে পর্যটকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ স্থানীয় বাসিন্দাদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। হাওয়াই দ্বীপে অতিরিক্ত পর্যটকের আগমন স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পর্যটন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওপর আঘাত

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিকটবর্তী দ্বীপ এবং শহরগুলোতে প্রকৃতির ওপর পর্যটনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আইসল্যান্ডকে বলা হয় প্রাকৃতিকভাবে অক্ষত দেশ। সেখানেও অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড় পরিবেশতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিউজিল্যান্ডের কুইন্সটাউনের সমুদ্রসৈকতগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় দেখা যাচ্ছে। পর্যটন বাড়ার কারণে সম্পত্তির দামও লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন একটি সুন্দর এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা শহর। আর সে জন্যই এটি বহু পর্যটককে আকর্ষণ করে। কিন্তু পর্যটকদের সম্পত্তি কেনা বা ভাড়া নেওয়ার কারণে অনেক স্থানীয় মানুষ আবাসন বাজার থেকে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতিবছর জনসংখ্যার প্রায় ৫ গুণ বেশি পর্যটক ভ্রমণ করে মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটায়!

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

পর্যটন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে। তবে এর নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধি পরিবেশ, অবকাঠামো এবং স্থানীয় জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ইউরোপ হোক বা এশিয়া, সবখানেই এখন সেটা দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড়ে এখন পর্যুদস্ত অনেক শহর আর তার স্থানীয় বাসিন্দারা। কর্তৃপক্ষ যদিও অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু কত দূর কী হচ্ছে, তা সময়ই বলে দেবে।

সূত্র: সিএনএন, দ্য লোকাল, দ্য ইনডিপেনডেন্ট

