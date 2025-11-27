হোম > জীবনধারা > ভ্রমণ

কেনাকাটাভিত্তিক পর্যটনের আহ্বান ইন্দোনেশিয়ার

ফিচার ডেস্ক

ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশটির পর্যটনমন্ত্রী উইদিয়ান্তি পুত্রি ওয়ার্ধানা বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ কেনাকাটা। আর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাঁরা কেনাকাটাভিত্তিক পর্যটন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন।

উৎসবটির লক্ষ্য হলো সব শ্রেণির ক্রেতার জন্য কেনাকাটার সুযোগ রাখা। এই উৎসব উপলক্ষে দেশটির কমপক্ষে ২৪টি প্রদেশে ৪০০টির বেশি শপিং সেন্টার উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিলাসবহুল বুটিক ও ইলেকট্রনিকের দোকান থেকে শুরু করে কারুশিল্প বিক্রেতারাও থাকবেন এই উৎসবের অংশ হিসেবে। উৎসব থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ রাজস্ব আয়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

২১ নভেম্বর জাকার্তায় একটি সংবাদ সম্মেলনে এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন দেশটির পর্যটনমন্ত্রী। তাঁর মতে, কেনাকাটার প্রতি পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ২০২৪ সালের প্রবণতাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। সে বছর ইন্দোনেশিয়ায় আসা বিদেশি পর্যটকদের গড় ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ১ হাজার ৩৯১ মার্কিন ডলার। এই অর্থ থেকে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে স্যুভেনির বা উপহারসামগ্রীর পেছনে। দেশটির এই বছরের অন্যতম আকর্ষণ হলো ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫। এটি অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সূত্র: ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ওয়ার্ল্ড

