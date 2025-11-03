এ বছর বিশ্বে জনপ্রিয়তা পেয়েছে আপেল ফ্লেভারের সুগন্ধি

আপেল, শুধুই কি একটি উপাদেয় ফল? চলতি বছর এর সুবাস পারফিউম জগতে ‘মাস্ট হ্যাভ’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেরি বা স্ট্রবেরির মতো মিষ্টি সুবাসকে ছাড়িয়ে আপেলের সুবাস এখন সুগন্ধি বাজারে রাজত্ব করছে। এর কারণ হিসেবে বিশ্বের অনেক সুগন্ধি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চেরি ফ্লেভারের সুগন্ধি অনেকের কাছে খুব মিষ্টি মনে হতে পারে। কিন্তু আপেলের নোটগুলো সতেজ ও প্রাণবন্ত হওয়ায় অনেকের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে। ২০০০ সালের শুরুতে ডিকেএনওয়াই বি ডেলিশাসের মতো আপেল ফ্লেভারের সুগন্ধিগুলো বিশ্বে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল; যা নতুন করে ট্রেন্ডি হয়ে উঠেছে।
আপেল সুগন্ধির জনপ্রিয়তার বেশ কিছু কারণ—
- প্রথমত, আপেল সুগন্ধির একটি নস্টালজিক আবেদন রয়েছে। এই সুবাস আমাদের ছেলেবেলায় নিয়ে যায়। হালকা শীত শীত ভাব হলেই সুন্দর মিষ্টি সুবাসের আপেল বাসায় আসত। অথবা কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে সুন্দর সতেজ আপেল নিয়ে যাওয়া হতো। আবার আপেল ফ্লেভারের শ্যাম্পু বা বডি মিস্ট তখন ছিল নাইন্টিজের নিত্যদিনের সঙ্গী। ফলে, আপেল পারফিউম আমাদের মধ্যে নস্টালজিক অনুভূতি জাগিয়ে কিছু ‘আরামদায়ক স্মৃতি’তে নিয়ে যায়।
- দ্বিতীয়ত, সুগন্ধি বিশেষজ্ঞদের মতে, তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে জেন-জি এখন মজাদার, প্রাণবন্ত ও অভিব্যক্তিপূর্ণ সুগন্ধি পছন্দ করে। আপেল সুগন্ধি তাদের এই চাহিদা পূরণ করে। আপেলের সুবাস মন ভালো করার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা ও আশাবাদের অনুভূতিও দেয়।
- তৃতীয়ত, আপেল মূলত শীতকালীন ফল, তাই এই সুবাস শীতকালের আরামদায়ক আবহাওয়াকেই মনে করিয়ে দেয়। মূলত শরৎকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে আপেলের সুবাস একধরনের সুন্দর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।
আপেল পারফিউম কখন ব্যবহারের সেরা সময়
আবহাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুগন্ধির রুচিতেও পরিবর্তন আসে। ঠিক যখন প্রকৃতিতে শীতের আমেজ আসে ও গাছের পাতা ঝরে যেতে শুরু করে, তখন আপেলের সুবাস আমাদের মধ্যে এক প্রাণবন্ত অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আপেলের সুবাস একধরনের সতেজ, উষ্ণ ও আরামদায়ক অনুভূতি দেয়। ফলে শীতকালে এই সুবাস প্রশান্তি এনে দেয়। সাধারণত, শরৎকাল শুরু হওয়ার আগেই আপনি আপেলের সুগন্ধি ব্যবহার শুরু করতে পারেন।
আপেলের সুবাস আসলে কেমন
বিশেষজ্ঞদের মতে, আপেলের নোটে থাকে একটু রসাল, মিষ্টি ও হালকা টক ভাব। লাল আপেলের নোট হয় মিষ্টি আবার সবুজ আপেলের নোটে থাকে হালকা অ্যাসিডিক ভাব। আপেলের সুবাস বহুমুখী—এটি গোলাপ ও জুঁইয়ের মতো ফুলের পাশাপাশি নাশপাতিসহ বিভিন্ন ফলের সুবাসের সঙ্গে সুন্দর মিশে যায়। আবার দারুচিনি, চন্দন, এলাচি ও উদের মতো উষ্ণ উপাদানের সঙ্গে মিশেও খুব সুন্দর সুবাস তৈরি করে।
আপেল সুগন্ধির কিছু সেরা মিশেল
আপেলের সুবাসকে কিছু অন্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। যেমন—
- মিষ্টি ও ভ্যানিলা: কিছু সুগন্ধিতে আপেলের সঙ্গে ভ্যানিলার সুবাস যোগ করা হচ্ছে। ফলে মিষ্টি ও আরামদায়ক সুবাস তৈরি হয়। আবার আপেলের সঙ্গে ভ্যানিলা ও চন্দন কাঠের মিশ্রণ একটা বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে।
- ককটেল ও সতেজতা: কিছু ব্র্যান্ড আপেলের সঙ্গে হালকা বুজি নোট যোগ করছে। আপেলের সঙ্গে দারুচিনি কিংবা এলাচির মতো উষ্ণ টোন মেশালে অনেকটা মসলাদার সিডারের অনুভূতি দেয়। এটি আকর্ষণীয় সুবাস তৈরি করে।
- ফল ও কস্তুরি: কিছু সুগন্ধিতে আপেলের সঙ্গে পেয়ারা, নাশপাতি কিংবা অন্য কোনো ফলের সতেজতার পাশাপাশি বেস নোটে থাকে কস্তুরি
- বা চন্দন। এই সুবাস একধরনের উষ্ণ অনুভূতি এনে দেয়।
- ফুলের সঙ্গে: গোলাপ বা টিউলিপের মতো ক্ল্যাসিক সুবাসের সঙ্গেও আপেল যোগ করা হচ্ছে। আপেলের মিষ্টি ও সতেজ সুবাস ফুলের তীব্র সুগন্ধকে হালকা ও প্রাণবন্ত করে তোলে। এই ঘ্রাণ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য উপযোগী। আপনি যদি সুগন্ধির কালেকশনে সতেজ ও মজাদার সুবাস যোগ করতে চান, তাহলে আপেল সুগন্ধিই হতে পারে সেরা পছন্দ।
সূত্র: কসমোপলিটন