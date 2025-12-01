ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

শীতকাল দেশের বাগানপ্রেমীদের জন্য স্বপ্নের মৌসুম। রঙিন ফুলে বাগান ও বারান্দা ভরে তুলতে সামান্য যত্ন আর সঠিক টব নির্বাচনই যথেষ্ট। শীত মৌসুমে বারান্দায় সহজে লাগানো যায় এমন পাঁচটি ফুল হলো পেটুনিয়া, ডায়ান্থাস, গাঁদা, কারনেশন ও প্যানসি। এগুলো রোপণের নিয়ম এবং যত্নের খুঁটিনাটি জেনে নিন।
পেটুনিয়া
এটি শীতের রঙিন ও জনপ্রিয় ফুলগুলোর একটি। কম যত্নে বারান্দা কিংবা ছাদ ভরিয়ে তোলে নানান রঙের এই ফুল। ঝুলন্ত টব বা সাধারণ টব—দুভাবেই এগুলো চাষ করা যায় সহজে। প্রতিদিন ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা রোদ পাওয়া যায় এমন বারান্দা এই ফুলের জন্য উপযোগী। টবে মাটি প্রস্তুত করতে হবে ৫০ শতাংশ গার্ডেন সয়েল, ২৫ শতাংশ কোকো পিট ও ২৫ শতাংশ কম্পোস্ট দিয়ে। বীজ খুব ছোট বলে মাটির ওপরে ছিটিয়ে দিতে হবে; কিন্তু কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা যাবে না। পানি স্প্রে করে ভিজিয়ে দিলে খুব সহজে অঙ্কুরিত হয়। একেকটি গাছের জন্য ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি টব যথেষ্ট। আর ঝুলন্ত টবে চাইলে ৮ ইঞ্চিও চলবে। যত্ন খুব সহজ—মাটি শুকালে পানি দিতে হবে, তবে কখনোই পানি জমে থাকা চলবে না। শুকনো ফুল তুলে ফেললে দ্রুত নতুন কুঁড়ি আসে। ১০ থেকে ১২ দিনে একবার তরল সার দিলে মৌসুমজুড়ে ফুল ফুটবে।
ডায়ান্থাস
‘ডায়ান্থাস’ এই গ্রিক শব্দের অর্থ ‘ঈশ্বরের ফুল’। গ্রিসে প্রাচীনকাল থেকে আজও এই ফুলকে উপাসনা ও ধর্মীয় সজ্জায় ব্যবহার করা হয়। হালকা ঠান্ডা আবহাওয়া ডায়ান্থাসের প্রিয়। ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি টবে দু-তিনটি চারা লাগানো যায়। মাটি তৈরি করতে হবে ৬০ শতাংশ গার্ডেন সয়েল, ৩০ শতাংশ কম্পোস্ট ও ১০ শতাংশ বালুর মিশ্রণে। চারা লাগানোর সময় ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি দূরত্ব রাখা জরুরি। যত্নের ক্ষেত্রে রোদ চাই প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। মাটি সব সময় হালকা আর্দ্র রাখতে হবে, তবে অতিরিক্ত পানি দেওয়া যাবে না। মাসে একবার ভার্মিকম্পোস্ট দিলে গাছ শক্ত হয় এবং বেশি ফুল দেয়। পুরোনো ফুল ঝরে গেলে ডাল ছেঁটে দিতে হবে। তাতে নতুন ডাল ও কুঁড়ি দ্রুত বের হয়।
গাঁদা
শীতকালে বারান্দা ও বাগানে সহজে যে রঙিন ও উজ্জ্বল ফুলটির চাষ করা যায়, সেটি গাঁদা। কম যত্নে প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করে এটি। বারান্দায় লাগানোর জন্য এটি সবচেয়ে ঝামেলাহীন। ১০ থেকে ১২ ইঞ্চির টব মাঝারি গাঁদার জন্য যথেষ্ট। তবে বড় জাত হলে ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চির টব ভালো। এর জন্য টবে ৫০ শতাংশ মাটি, ৩০ শতাংশ গোবর বা কম্পোস্ট এবং ২০ শতাংশ বালু ব্যবহার করতে হবে। চারা কিছুটা বড় ও শক্ত হলে স্থায়ী টবে বসাতে হবে। প্রতিদিন ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা রোদে রাখতে হবে একে। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার পানি দেওয়া যথেষ্ট। পোকামাকড় হলে নিমতেল স্প্রে খুব কার্যকর।
কারনেশন
কারনেশন বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। খ্রিষ্টজন্মের পর এ ফুলের চাষ হতো ফ্রান্সে। ৬০০ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দে সুগন্ধি তৈরির জন্য এর চাষ হতো আরব দেশে। কারনেশন এক মনোমুগ্ধকর শোভাময় ফুল, যার রং ও সুগন্ধ বাগানকে করে তোলে আকর্ষণীয়। এই ফুল দীর্ঘদিন টিকে থাকে। কারনেশন ঠান্ডা আবহাওয়ায় দারুণভাবে বেড়ে ওঠে। টব অবশ্যই ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি হতে হবে এবং ড্রেনেজ হোল থাকা বাধ্যতামূলক। মাটি তৈরি করতে হবে ৪০ শতাংশ গার্ডেন সয়েল, ৩০ শতাংশ বালু ও ৩০ শতাংশ কম্পোস্ট মিশিয়ে। চারা লাগানোর সময় মূলের চারপাশে মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হয়।
প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা সরাসরি রোদ প্রয়োজন। টবে পানি কম দিতে হবে; অতিরিক্ত পানি দিলে শিকড় পচে যেতে পারে। মাসে একবার ফসফরাসসমৃদ্ধ সার বা ভার্মিকম্পোস্ট দিলে ফুলের পরিমাণ বাড়ে। এক টবে ১ থেকে ২টি গাছ লাগানোই আদর্শ।
প্যানসি
প্যানসি রঙিন ও আকর্ষণীয় শীতকালীন ফুল। ঠান্ডা আবহাওয়ায় সহজে বেড়ে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় ফুল ধরে রাখার জন্য বাগানপ্রেমীদের কাছে এটি বিশেষ জনপ্রিয়। এই গাছ ৬ থেকে ৮ ইঞ্চির টবে ভালো থাকে। একটি টবে ২-৩টি চারা লাগানো যায়। ৫০ শতাংশ মাটির সঙ্গে ৩০ শতাংশ কোকো পিট ও ২০ শতাংশ কম্পোস্ট দিয়ে টবের মাটি তৈরি করতে হবে। ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি দূরত্বে চারা লাগাতে হবে। প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা রোদ, প্রয়োজনমতো পানি দিতে হবে। শুকনো ফুল তুলে ফেলতে হবে। ১২ থেকে ১৫ দিনে একবার তরল সার দিলে ফুলের রং আরও উজ্জ্বল হয় এবং ফুলের পরিমাণ বাড়ে।