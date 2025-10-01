হোম > জীবনধারা > ফিচার

উৎসবের মৌসুমে চুলের দিকে খেয়াল রাখুন

ফিচার ডেস্ক

শারদীয় দুর্গাপূজার উৎসব শুরু হয় নানান আয়োজনে। দেবীকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে বিভিন্ন আয়োজন। সঙ্গে থাকে নিজেকে সাজিয়ে তোলার একটা প্রস্তুতি। পূজার কয়টা দিনে থাকে মণ্ডপ ও আত্মীয়দের বাড়িতে যাওয়ার একটা তাড়া। চারপাশে রঙিন আলো, ঝলমলে পোশাক আর আনন্দ-উৎসবের আবহ। তবে এই আনন্দের মাঝেই অনেকে ভুলে যান নিজের চুলের যত্ন নিতে। অতিরিক্ত সাজগোজ, হেয়ারস্টাইলিং বা পরিবেশগত প্রভাব চুলকে শুষ্ক, ভঙ্গুর ও ঝরে পড়ার দিকে ঠেলে দেয়। তা ছাড়া ঋতু পরিবর্তনের কারণে চুল পড়া অনেক সময় অনিবার্য হলেও সঠিক যত্নে এর প্রভাব অনেকটাই কমানো সম্ভব। পর্যাপ্ত পানি পান, হিট টুল ব্যবহারে সতর্কতা, স্ক্যাল্পের যত্ন এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলে উৎসবের মৌসুমেও চুল থাকবে ঝলমলে ও প্রাণবন্ত।

পানিশূন্যতা

উৎসবের সময় ঘন ঘন স্টাইলিংয়ের কারণে চুলে আর্দ্রতার ঘাটতি তৈরি হয়। ডিহাইড্রেশন চুলকে শুষ্ক ও ভঙ্গুর করে তোলে। এর প্রতিকারের জন্য দিনে পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং সপ্তাহে অন্তত একবার হাইড্রেটিং হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন।

ছবি: পেক্সেলস

অতিরিক্ত হিট স্টাইলিং

ব্লো-ড্রায়ার, কার্লার বা স্ট্রেইটনার বারবার ব্যবহার করলে চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কমে যায়, ফলে ভেঙে পড়া ও চুল ঝরে যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। হিট টুল ব্যবহারের আগে অবশ্যই হিট প্রোটেক্ট্যান্ট স্প্রে ব্যবহার করুন। মাঝে মাঝে ব্রেইড, বান বা টুইস্টের মতো হিট-ফ্রি স্টাইল বেছে নিন।

মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যহানি

হার্শ শ্যাম্পু মাথার ত্বক থেকে প্রাকৃতিক তেল শুষে নেয়, ফলে খুশকি, জ্বালা ও চুল পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। এর জন্য সালফেটমুক্ত মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করুন এবং নিয়মিত স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখুন।

পরিবেশগত চাপ

ধুলো, আর্দ্রতা আর দূষণ উৎসবের সময়ে চুলের বড় শত্রু। এগুলো চুলকে ফ্রিজি করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ফলস্বরূপ চুল ঝরে যায়। তাই পারলে প্রতিদিন হালকা হেয়ার সিরাম ব্যবহার করুন। বাইরে বের হলে স্কার্ফ বা টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখুন।

টানটান হেয়ারস্টাইল

স্লিক পনিটেল বা জটিল আপডো চুলকে দারুণ দেখালেও শিকড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে। এর ফলে চুল ভেঙে পড়তে শুরু করে। তাই ঢিলেঢালা হেয়ারস্টাইল বেছে নিন এবং মাঝে মাঝে চুল খোলা রাখুন, যেন স্ক্যাল্পে চাপ কম পড়ে।

রাতে যত্নের অভাব

ঘুমের সময় চুলের প্রতি অবহেলা করলে ঘর্ষণের কারণে জট ও ভাঙন তৈরি হয়। সারা দিন ঘুরেফিরে রাতে বাসায় এসে চুলটা ভালো করে খুলে আঁচড়াতে ইচ্ছে নাও করতে পারে। কিন্তু তবুও চুলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কষ্ট করে চুলটা সুন্দর করে খুলে মেলে নিতে হবে। পারলে সাটিন বা সিল্কের বালিশের কভার ব্যবহার করুন। এগুলো ঘর্ষণ কমায় এবং চুলকে রক্ষা করে।

ছবি: পেক্সেলস

প্রফেশনাল ট্রিটমেন্ট এড়িয়ে যাওয়া

যদি চুল পড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া জরুরি।

চুল পাতলা হওয়া রোধে

চুল ঘন করার সবচেয়ে সস্তা উপায় হতে পারে মাথায় হালকা ম্যাসাজ। এতে কোনো খরচ নেই এবং সঠিকভাবে করলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে না। চুল ধোয়ার সময় আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার তালুতে হালকা চাপ দিন। এতে রক্তসঞ্চালন বাড়তে পারে। চাইলে হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যাল্প ম্যাসাজার ব্যবহার করে মৃত কোষও দূর করা যায়। তবে বৈজ্ঞানিকভাবে এটি চুল পড়া বা পাতলা হওয়া রোধ করে, এমন প্রমাণ তেমন নেই।

চুলের যত্নে প্রাকৃতিক সমাধান তুলসী

তুলসী শুধু আধ্যাত্মিক গুণেই নয়, সৌন্দর্যচর্চাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, যা মাথার ত্বককে সুস্থ রাখতে সহায়ক। তুলসী খুশকি কমাতে, রক্তসঞ্চালন বাড়াতে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করে চুল পড়া রোধে সহায়তা করতে পারে।

চুলের যত্নে তুলসী ব্যবহারের কিছু ঘরোয়া উপায় হলো:

  • তুলসী ও নারকেল তেল: তুলসীপাতা বেটে নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথায় লাগালে চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
  • তুলসী ও অ্যালোভেরা: এই মিশ্রণ খুশকি ও মাথার চুলকানি কমায়।
  • তুলসী ও দই: মাথার ত্বক পুষ্টি পায় এবং চুল হয় মসৃণ ও উজ্জ্বল।
  • তুলসী ও নিম: অ্যান্টিফাঙ্গাল স্ক্রাব হিসেবে খুশকি ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
  • তুলসী ও মেথি: চুলের গোড়া মজবুত করে চুল পড়া কমায়।
  • তুলসী ও চালের গুঁড়া: অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে এবং জমে থাকা ময়লা দূর করে।
  • তুলসী ও পেঁয়াজের রস: নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে।

সূত্র: হেলথ শর্টস, হেলথ লাইন

