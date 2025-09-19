ফিলিস্তিনের সমর্থনে হাল ফ্যাশনে যুক্ত হয়েছে কেফিয়াহ্

কেফিয়াহ্, যা বিশ্বজুড়ে কেফিয়েহ, শেমাঘ কিংবা হাত্তা নামে পরিচিত। কেফিয়াহ্ যদিও শেমাঘ থেকে কিছুটা আলাদা। শেমাঘ তুলা ও উলের সুতা দিয়ে বোনা হয় বলে কেফিয়াহ্র চেয়ে একটু ভারী। অন্যদিকে প্রতিদিন মাথায় ব্যবহারের উপযোগী কাপড় খণ্ড হিসেবে কেফিয়াহ্ তুলনামূলক হালকা হয়ে থাকে।
এটি মূলত একটি ঐতিহ্যবাহী আরবীয় স্কার্ফ, যার বেশির ভাগ আইকনিক চেকার্ড প্যাটার্নে চোখে পড়ে। ফিলিস্তিনিরা সাধারণত মাথায় জড়িয়ে ব্যবহার করে এই পোশাক অনুষঙ্গটি। তবে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখলে দেখা যায়, সম্প্রতি ফিলিস্তিনের কেফিয়াহ্ নামের এই স্কার্ফ লাখ লাখ মানুষের কাছে প্রতিরোধ, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন ও স্বাধীনতার প্রতীক কেফিয়াহ্
সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডসের আসরে অস্কারজয়ী স্প্যানিশ অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম লালগালিচায় হাজির হয়েছিলেন ফিলিস্তিনি কেফিয়াহ্ স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে। সেখানেই তিনি প্রকাশ্যে বললেন, ‘গাজায় গণহত্যা চলছে, আমি সেই গণহত্যার নিন্দা করছি। আমি এমন কারও সঙ্গে কাজ করতে পারব না, যে এই গণহত্যাকে সমর্থন করে বা ন্যায্যতা দেয়।’
গত বছর ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিন ফিলিস্তিনি স্কার্ফ কেফিয়াহ্ দিয়ে তৈরি একটি পোশাকে দেখা দেন বেলা হাদিদ। বরাবরই বেলা ফিলিস্তিনের পক্ষে নিজের শক্ত অবস্থান জানান দিয়ে আসছেন। সেবার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক লাল কেফিয়াহ্ দিয়ে বানানো পোশাকে নজর কেড়েছেন তিনি।
শুধু বিশ্ববিখ্যাত তারকাদের কাছেই নয়, গত দুই বছরে আমাদের দেশেও ‘ফিলিস্তিনি রুমাল’ হিসেবে কেফিয়াহ্ স্কার্ফের বিক্রি বেড়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী চলমান রাজনৈতিক সংগ্রামে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থনের বিবৃতি হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে; যা ফ্যাশন বিশ্বেও নতুন পালক যোগ করেছে বলে মনে করছেন ফ্যাশন বোদ্ধারা।
কারা ব্যবহার করছে
কেফিয়াহ্ বর্তমানে ইউনিসেক্স ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসেবে ফ্যাশন সচেতন নারী ও পুরুষ উভয়ই ব্যবহার করছে। সাদা-কালো বা লাল-সাদা রঙের মেলবন্ধন ছাড়াও নীল-কালো ও লাল-কমলা-নীলের মেলবন্ধনেও কেফিয়াহ্ পাওয়া যাচ্ছে।
হালফ্যাশনে কেফিয়াহ্র ব্যবহার
বিশ্বজুড়ে ফ্যাশনপ্রেমীরা সম্প্রতি কেফিয়াহ্ স্কার্ফ পরা নিজেদের ছবি শেয়ার করার সময়, হ্যাশট্যাগ কেফিয়াহ্ বা হ্যাশট্যাগ ফিলিস্তিন লিখে তারপরই পোস্ট করছেন। হালফ্যাশনে আপনিও যদি কেফিয়াহ্ যোগ করতে চান, তাহলে কয়েকভাবে এটি পরা শিখে নিতে পারেন।
ড্রপ শোল্ডার টি-শার্টের সঙ্গে পঞ্চ স্টাইলে
নারী বা পুরুষ যে কেউই কেফিয়াহ্ পঞ্চ স্টাইলে পরতে পারেন। এতে গলা, ঘাড় ও পিঠ তীব্র তাপ এবং ঠান্ডা বাতাস দুটো থেকেই রক্ষা করা সম্ভব। এই স্টাইলের সঙ্গে যদি ফ্যাশনেবল টুপি যোগ করেন তাহলে আরও স্টাইলিশ দেখাবে।
যেভাবে পরবেন—
ফ্লোয়ি হেডড্রেস কেফিয়াহ্
ফুলস্লিভ টি-শার্ট ও ডেনিম প্যান্টের ওপর একটু ভিন্ন রঙের কেফিয়াহ্কে ঢিলেঢালা হেডড্রেস হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।
যেভাবে পরবেন—
হাফ হেড স্কার্ফ কেফিয়াহ্
মাথায় হেডব্য়ান্ডের মতো ছোট্ট রুমাল যাঁরা বেঁধে অভ্যস্ত, তাঁরা রুমালের জায়গায় এবার কেফিয়াহ্ দিয়ে স্টাইলিং করতে পারেন।
যেভাবে পরবেন—
ক্ল্যাসিক কেফিয়াহ্ নেক র্যাপ
কেফিয়াহ্ স্কার্ফ পরার সহজ ও ট্রেন্ডি উপায় হলো ঘাড় ও বুকের ওপর রাউন্ড শেপে ঝোলানো। লুকটি যেকোনো ক্যাজুয়াল পোশাকের সঙ্গে সহজে মানিয়ে যায়।
যেভাবে পরবেন—
সূত্র ও ছবি: কেফিয়াহ্ ডট ওআরজি