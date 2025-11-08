রুক্ষতা থেকে চুলকে বাঁচাবেন যেভাবে

শীতকাল মানেই উষ্ণ সোয়েটার আর আরামদায়ক কম্বলের খোঁজ। কিন্তু এই সময়ে আপনার মাথার ত্বকের জন্যও প্রয়োজন বিশেষ যত্নের। ত্বকের মতোই, মাথার ত্বকও ঠান্ডা আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুলের ঝলমলে সৌন্দর্যের জন্য মাথার ত্বক সুস্থ থাকাটা সবচেয়ে জরুরি। মাথার ত্বককে উপেক্ষা করবেন না। কারণ একটি সুস্থ মাথার ত্বকই সুন্দর ও মজবুত চুলের ভিত্তি।
শীতের রুক্ষ বাতাস এবং শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে মাথার ত্বক দ্রুত আর্দ্রতা হারায়। এর ফলে চুলকানি, শুষ্কতা, এবং খুশকির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। ঠান্ডা বাতাস উষ্ণ বাতাসের মতো আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। আবার, ঘরের ভেতরের হিটিং সিস্টেম বাতাস থেকে আরও বেশি আর্দ্রতা দূর করে দেয়। এই অতিরিক্ত শুষ্কতা মাথার ত্বকে জ্বালা-পোড়া এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে, যা সঠিক পরিচর্যার অভাবে চুল পড়ার কারণও হতে পারে।
আর্দ্রতা ও পুষ্টি জোগানোর সহজ উপায়
মাথার ত্বককে শীতকালে সুস্থ রাখতে এই অভ্যাসগুলো মেনে চলুন।
১. তেল ও সিরাম দিয়ে আর্দ্রতা বজায় রাখুন। শুষ্কতা মোকাবিলা করতে নিয়মিতভাবে ভালো মানের হেয়ার ওয়েল বা হাইড্রেটিং স্ক্যাল্প সিরাম ব্যবহার করুন। এর জন্য আর্গান তেল বা জোজোবা তেলের মতো এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ তেল বেছে নিন, যা গভীর আর্দ্রতা সরবরাহ করে। ল্যাভেন্ডার বা টি ট্রি-এর মতো এসেনশিয়াল অয়েলের কয়েক ফোঁটা একটি ক্যারিয়ার অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে আলতো করে ম্যাসাজ করুন। এতে আর্দ্রতা যোগ হবে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়বে।
২. শীতকালে শ্যাম্পুর দিকে মনোযোগ দিন। হালকা শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। নিয়মিত শ্যাম্পুতে থাকা কঠোর সালফেট উপাদান চুলের স্বাভাবিক তেল বা আর্দ্রতা নষ্ট করে দেয়। সালফেটস-মুক্ত এবং হালকা ক্লিনজার বেছে নিন। যা চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা না সরিয়ে আলতোভাবে পরিষ্কার করে। শুষ্ক বা সংবেদনশীল মাথার ত্বকের জন্য তৈরি পণ্য ব্যবহার করুন।
৩. অতিরিক্ত গরম পানি মাথায় দেওয়ার অভ্যাস পরিহার করুন। শীতকালে গরম পানিতে গোসল করা আরামদায়ক হলেও, এটি মাথার ত্বককে শুষ্ক করে দেয়। চুল ধোয়ার সময় অতিরিক্ত গরম পানির পরিবর্তে হালকা উষ্ণ পানি ব্যবহার করুন। এতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা বজায় থাকবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার চুল ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে পারেন। শ্যাম্পু করার ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দিলে মাথার ত্বক শুষ্ক হওয়া থেকে রক্ষা পায়।
৪. শীতকালে ঘরের আর্দ্রতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিন। ঘরের হিটিং সিস্টেম যদি বাতাসকে শুষ্ক করে দেয়, তবে একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারেন। ৩০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রাখুন।
ভেতরের পুষ্টি: সুষম খাদ্য ও পরিপূরক
ট্রপিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা বাহ্যিক পরিচর্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই শরীরকে ভেতর থেকে পুষ্টি দেওয়াও জরুরি। একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস মাথার ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। স্যামন এবং ফ্ল্যাক্সসিডের মতো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার পাতে রাখার চেষ্টা করুন। এটি মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনকে উদ্দীপিত করে এবং প্রদাহ কমায়। ডিম ও বাদাম থেকে বায়োটিন এবং বাদাম ও পালংশাক থেকে ভিটামিন ই পাওয়া যায়। এই খাবারগুলো খান।
মাথার ত্বক সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কমপক্ষে আট গ্লাস পানি পান করার চেষ্টা করুন। বিভিন্ন ফল ও সবজি খান, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে। এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে, যা চুল পড়া এবং মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ফিশ ওয়েল বা প্রোবায়োটিক পরিপূরক গ্রহণ করতে পারেন। প্রোবায়োটিক পেটের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করতে পারে।
দৈনন্দিন যত্নে মনোযোগ দিন
মাথার ত্বকের যত্ন কেবল শীতকালে নয়, সারা বছর ধরেই গুরুত্বপূর্ণ:
অতিরিক্ত স্টাইলিং এড়িয়ে চলুন: শীতকালে হিট টুলস (যেমন ব্লো ড্রায়ার, স্ট্রেটনার) কম ব্যবহার করুন। ব্যবহার করার আগে সব সময় হিট প্রোটেক্টর লাগান।
হালকা হাতে শ্যাম্পু করুন: শ্যাম্পু করার সময় মাথার ত্বককে জোরে ঘষার পরিবর্তে আলতোভাবে ম্যাসাজ করুন। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং আঘাত এড়ায়।
স্ক্যাল্প স্ক্রাব: মাথার ত্বক এক্সফোলিয়েট করতে মাঝে মাঝে স্ক্যাল্প স্ক্রাব ব্যবহার করতে পারেন। এটি অতিরিক্ত তেল, মৃত কোষ এবং খুশকি দূর করে।
নিয়মিত চেক-আপ: যদি আপনার দীর্ঘস্থায়ী চুলকানি, চুল পড়া বা তীব্র জ্বালা-পোড়া অনুভব হয়, তাহলে দ্রুত একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
সূত্রঃ হেলথ লাইন ও হেলথ শর্টস