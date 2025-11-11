আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য পুরোপুরি অ্যাকশন-প্যাকড, তবে অ্যাকশন মানে মারপিট নয়, স্রেফ জটিলতা! কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু ‘জট পাকানো সুতার মতো’, মানে আপনি যা করতে যাবেন, সেটাই ডবল কাজ হয়ে যাবে। ‘শত্রুরা’ আজ ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তবে সম্ভবত তারা আপনার অফিসের প্রিন্টার। মানসিক উদ্বেগ বাড়বে, কিন্তু টেনশন নেবেন না—এত টেনশন নিলে ওজন বাড়ে না, এটা অন্তত ভালো খবর। পুরোনো কোনো অসুখের প্রকোপ বাড়তে পারে, তাই আজ রাতে তেল-মসলাদার খাবার থেকে দূরে থাকুন। ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত আজ নয়, কালকের জন্য ফেলে রাখুন। কারণ, আজকের প্ল্যানিংয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আপনি স্বভাবগতভাবেই নেতা, কিন্তু আজ বসের সামনে মাথা গরম না করে একটা ‘কুল’ ভাব ধরে থাকুন।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য সুখবর! পৈতৃক ব্যবসায় উন্নতি হবে, আর পারিবারিক যে দ্বন্দ্ব চলছিল, তা মিটে যাওয়ার একটা দারুণ সুযোগ আসছে। তার মানে হয়তো খালা-ফুফুদের ঝগড়া বন্ধ হবে, যা সত্যিই একটা অলৌকিক ঘটনা! সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে, তাই আজ ফেসবুকে আপনার স্ট্যাটাসগুলো বেশি লাইক পেতে পারে। তবে সাবধান, অতিরিক্ত ব্যয় সঞ্চয়ে বাধা! মানিব্যাগ আজ চিৎকার করে কাঁদবে। কারণ, সম্ভবত একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলবেন। চাকরির খোঁজ যাঁরা করছেন, তাঁদের কপালে নতুন চাকরির যোগ আছে, তবে বেতন কত, সেটা আগে ভালো করে বুঝে নেবেন। আজ ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই টাকাটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলুন, নয়তো খরচ হয়ে যাবে!
মিথুন
আজ মনটা বেশ হালকা থাকবে এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। হয়তো বহুদিন পর আবিষ্কার করবেন যে মাথায় চুল এখনো আছে! সাংসারিক সমস্যাগুলো আজ মিটে যাবে। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধ ঠিক করার আগে পাত্র/পাত্রীর সেন্স অব হিউমার আছে কি না, সেটা যাচাই করে নিন। পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ বহু বছর আগে যে বন্ধুকে ১০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন, সে অবশেষে মনে করতে পারে! নিজের কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার চঞ্চলতা আজ একটু কমবে। পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে নিজেদের পুরোনো কৌতুকগুলো আওড়াতে ভুলবেন না।
কর্কট
কর্কট রাশির সংবেদনশীল মানুষেরা, আজ একটু সতর্ক থাকুন। সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে ঠকাতে পারে। সম্ভবত কেউ আপনাকে দিয়ে তার সব কাজ করিয়ে নেবে, আর আপনি ‘না’ বলতে না পেরে অসহায়ের মতো হাসবেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পাওয়ার সুযোগ থাকলেও তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন—তাঁরা হয়তো শুধু আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন। গলা বা মুখ-সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগতে পারেন, তাই আজ একটু কম কথা বলুন। কারও কাছে ‘না’ বলতে শেখাটা আজ আপনার সবচেয়ে বড় অর্জন হতে পারে। রাতে ঘুমের আগে মেডিটেশন করুন, টেনশন কমে যাবে।
সিংহ
সিংহ রাশির জাতক, আপনার রাশির নাম ‘সিংহ’, তাই গর্জন করাটা আপনার স্বভাব। কিন্তু আজ গ্রহরা বলছে, ‘থামো!’ কথাবার্তায় অসংযমের কারণে শত্রু বাড়তে পারে। তাই বসের সামনে নিজের মতামতটি আজ একটু নরম সুরে প্রকাশ করুন। হঠকারিতায় বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করলে তা ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে—প্রথমে ভালো করে জেরা করুন। ক্রনিক রোগের সমস্যা বাড়তে পারে, বিশেষত অহংজনিত সমস্যা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ বাড়তে পারে। সবকিছুতে ‘প্রাইড’ বা অহংকার দেখানোর প্রয়োজন নেই। একটু নম্র হন, দেখবেন পরিস্থিতি আপনা-আপনি নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে।
কন্যা
পরিবারে আজ সুখবর আসতে পারে। হয়তো পুরোনো জামাকাপড়ের মধ্যে থেকে একটা নতুন ৫০০ টাকার নোট খুঁজে পাবেন। লটারি থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তবে তার মানে এই নয় যে আজই কোটিপতি হচ্ছেন—একটা ১০ টাকার লটারি হলেও তো প্রাপ্তি! নতুন চাকরি পেতে পারেন বা কর্মস্থল পরিবর্তন হতে পারে। আজ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের (বা আপনার ফেসবুকের বন্ধুদের) অহেতুক মন্তব্য এড়িয়ে চলুন। দূরদেশে ভ্রমণের যোগ আছে, মানে হয়তো কাজের চাপে আপনাকে অন্য জেলায় যেতে হতে পারে! অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করার স্বভাব আজ একটু কমাতে হবে। কম ভাবুন, বেশি হাসুন।
তুলা
স্বাস্থ্য আজ সুন্দর থাকবে, কিন্তু কিছু মানসিক চাপ থাকবেই। আপনি তো চিরকালই সবকিছুতে ভারসাম্য খুঁজছেন, তাই মন ও শরীরকে ব্যালেন্স করতে গিয়েই এই চাপ। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কাজে সুবিধা পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে নম্রতা বজায় রাখুন। আজ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, যেমন ফ্রিজ থেকে কী বের করে খাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারাই আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ধৈর্য ও বোঝাপড়া দিয়ে সব সামলে নিতে পারবেন। আপনি খুব ভালোভাবে বিতর্ক করতে পারেন, কিন্তু আজ প্রিয়জনের সঙ্গে তর্কে না গিয়ে বরং তাকে একটা কোল্ড ড্রিংকস কিনে দিন।
বৃশ্চিক
আজ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে খুবই আগ্রহী হবেন। আজ আপনার রহস্যময় স্বভাব একটু কম কাজ করবে। কারণ, মন কেবল টাকা গুনতে ব্যস্ত। প্রিয়জনের সঙ্গে খুব ভালো সময় কাটাবেন এবং আন্তরিক চিন্তাগুলো তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইবেন। বৃশ্চিকদের আবার আন্তরিক চিন্তা? সেটা নিশ্চয়ই পরের মাসে কত টাকা জমাবেন সেই প্ল্যান! কাছের মানুষের প্রতি আস্থা বজায় থাকবে এবং বন্ধুদের থেকে উপকার পাবেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে ফোকাস রাখুন। আপনি খুব সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজ সেই শক্তি কাজে লাগান; কিন্তু কোনো বন্ধুর গোপন কথা ফাঁস করে দেবেন না!
ধনু
আজ আরাম করার দিন। পেশিগুলোকে আরাম দিতে তেল ম্যাসাজ করতে পারেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো আজ সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন; যেমন ফ্রিজের ময়লা পরিষ্কার করা। অবিবাহিতরা সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তবে ভ্রমণের গল্প দিয়ে তাদের বিরক্ত করবেন না। বসের পরামর্শ উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলুন, নয়তো বস আপনাকে দিয়ে আবার সব কাজ করিয়ে নিতে পারে। সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক শান্তি বজায় রাখবে। আপনার অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আজ একটু নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আজ আরাম করুন, কাল আবার নতুন অ্যাডভেঞ্চার খুঁজবেন।
মকর
আপনার কাঁধে আজ অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য আজ বড় পরীক্ষা। আপনি জন্মগতভাবেই দায়িত্ব নিতে ভালোবাসেন, তাই এই চাপের মধ্যেও বেশ আরাম বোধ করবেন। চাকরি বা ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যায়। সন্তানদের সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন—হয়তো তারা আপনাকে বিরক্ত করা একটু কমিয়ে দিয়েছে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। একটি স্থগিত প্রকল্প আবার শুরু হতে পারে; যেমন আপনার পুরোনো জিমের সদস্যপদ! কাজের প্রতি আপনার মনোযোগ দারুণ, কিন্তু দিনে একবারের জন্য হলেও ফোন বন্ধ করে একটু চায়ে চুমুক দিন।
কুম্ভ
অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আজ আপনার সাহসকে বড় উৎসাহ দেবে। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিটি হয়তো আপনার প্রতিবেশী, যার কাছে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড আছে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনে সুখ থাকবে, পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। তবে সেই পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যেন পকেট খালি না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। নিজেকে শান্ত রাখতে এবং পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য সন্ধ্যাটি ভালো হবে। বৈপ্লবিক আইডিয়াগুলো আজ আপাতত কাগজে লিখে রাখুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তাই আজ দৌড়াতে যান বা অন্তত একটু হাঁটুন।
মীন
মীন রাশির জাতক, আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। কল্পনা আজ আপনাকে নিয়ে যেতে পারে এক নতুন জগতে, যেখানে কোনো ইউটিলিটি বিল নেই, আছে শুধু মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন। অর্থের গুরুত্বের দিকে মনোনিবেশ করবেন, যা আপনার জন্য খুবই দরকারি। আজ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায়, এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমৎকার দিন; যেমন পুরোনো সব দুঃখ ভুলে একটা চকলেট আইসক্রিম খেয়ে নিন! স্বপ্ন দেখুন, কিন্তু বাস্তবের পৃথিবীতে কে আপনাকে ঠকাচ্ছে, সেদিকেও নজর রাখুন।