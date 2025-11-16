হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

মেষ

আপনার আজকের এনার্জি লেভেল দেখলে এনার্জি ড্রিংক কোম্পানিগুলোও ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই বিপুল শক্তি কোথায় লাগাবেন, সেটা ঠিক করতে গিয়েই দিনের অর্ধেকটা পার হয়ে যাবে। সকালে হয়তো ভাবলেন, ঘর পরিষ্কার করবেন, দুপুরে মনে হলো ম্যারাথনের ট্রেনিং নেবেন, আর সন্ধ্যায় গিয়ে হয়তো ভুল করে পোষা তেলাপোকার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দেবেন। মাথা ঠান্ডা রাখুন, নয়তো সামান্য চাটনি কম হওয়ার কারণেও রেগে গিয়ে গোটা রেস্তোরাঁ কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অতি-উদ্যম আজ আপনাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে, যেখানে পৌঁছানোর কথা আপনার ছিল না।

বৃষ

বৃষ রাশি, আজ আপনার কপালজুড়ে চরম আলস্যের ছাপ। আজ যদি আপনাকে কোনো অলিম্পিকে অংশ নিতে বলা হয়, তবে সেটা হবে ‘কে কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে’ সেই প্রতিযোগিতা। মন আজ দামি খাবার আর আরামদায়ক সোফায় ডুবে থাকতে চাইবে। আর্থিক দিক থেকে একটু সাবধানে থাকুন—আজকের দিনে ‘একটা অতিরিক্ত পিৎজা’ কিনতে গিয়ে পুরো মাসের বাজেট উল্টে যেতে পারে। কেউ যদি এসে প্রিয় কম্বলটি কেড়ে নিতে চায়, তবে ছোটখাটো একটি গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিথুন

আজকের দিনটা হবে একটি চলমান কফি আড্ডা! মস্তিষ্ক এখন এমন দ্রুতগতিতে চলছে যে মুখ হয়তো সেই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে না। ফলস্বরূপ একবারে ১০ জনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে ৫ জনের গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারেন। মন আজ একাধারে চাইবে কাজ করতে, সিনেমা দেখতে, প্রেম করতে, আবার একই সঙ্গে হিমালয়ে সন্ন্যাসী হতে। আজ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ‘কেমন আছেন?’ ভুলেও বিশদ উত্তর দিতে যাবেন না। কারণ, বিশদ উত্তর দিতে গিয়ে আপনার জীবনকাহিনি একটি উপন্যাস ছাড়িয়ে মহাকাব্যে রূপ নিতে পারে।

কর্কট

আজ ইমোশন মিটার একদম ‘ফুল’ সিগন্যালে আছে। আকাশের মেঘ দেখলেও মনে দুঃখের সানাই বাজতে পারে, আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ‘পানি খাবেন?’ তাতেই আবেগে চোখ ছলছল করে উঠবে। এই অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার কারণে আজ সহকর্মীরাও আপনার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে। পকেটে টিস্যু পেপার ও একটি ‘দুঃখ বিলাস’ অ্যালার্ম সেট করে রাখুন। মনে রাখবেন, পুড়ে যাওয়া টোস্টের জন্য হাউমাউ করে কাঁদার কোনো প্রয়োজন নেই, তাতে টোস্টটা আবার আস্ত হয়ে উঠবে না।

সিংহ

সিংহ মশাই, আজ নিজেকে একটি চলন্ত স্পটলাইট ভাববেন। মনে হবে, এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে, আর বাকি সবাই আপনার জন্য হাততালি দিতে বাধ্য। বস যদি আজ মিটিংয়ে আপনার প্রশংসা না করেন, তবে ধরে নেবেন—এটি একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। আজ সকালে উঠে আয়নায় নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ সদ্ভাব বজায় রাখুন। অন্যথায় সামান্য অহংকার আজ এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে রাস্তায় চলমান একটা পিঁপড়াও আপনার ব্যক্তিত্বের সামনে নতজানু হোক, এমনটি আপনি চাইবেন।

কন্যা

আজ আপনার ভেতরের ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাতিক’ জেগে উঠেছে। চারপাশে সামান্য ধুলো বা অসংগতি দেখলেই মেজাজ সপ্তমে উঠবে। আজ মনে মনে অন্যদের অপরিষ্কার টেবিল বা বাঁকা করে রাখা জুতা দেখে বিচার করতে থাকবেন। প্রেমিকের শার্টে যদি একটা দাগও দেখেন, তবে সেই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলে বসতে পারেন। আজকের দিনে জীবনসঙ্গীর আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করা থেকে বিরত থাকুন। নইলে তার এককোণে লুকিয়ে রাখা ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা দেখলে আপনার নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে পারে।

তুলা

তুলা রাশি, আপনার জীবনে আজ ভারসাম্যের চরম অভাব। সকালের নাশতায় ডিম-টোস্ট না বাটার-পাউরুটি, নাকি রুটি-সবজি খাবেন—এই সিদ্ধান্ত নিতেই দুই ঘণ্টা চলে যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত আজ ভুলেও নিতে যাবেন না। কারণ, মন সারা দিন ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’-এর মাঝে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকবে। আজকের প্রিয় শব্দবন্ধ: ‘হুম...ঠিক নিশ্চিত নই।’ কাউকে আপনার পক্ষ থেকে কিছু অর্ডার করতে দিন। নইলে মেনুকার্ড দেখতে দেখতেই রেস্তোরাঁ বন্ধের সময় হয়ে যাবে।

বৃশ্চিক

আজ রহস্যময়তার চাদরে মুড়ে থাকবেন। মনে হবে, সবাই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সহকর্মী ‘শুভ সকাল’ বললে তার পেছনে লুকিয়ে থাকা গোপন বার্তা খোঁজার চেষ্টা করবেন। আজকের মেজাজ হলো—নীরব, গভীর এবং সামান্য সন্দেহপ্রবণ। সঙ্গী যদি আপনাকে ‘আই লাভ ইউ’ লিখে টেক্সট করে, আপনি তার জবাবে জিজ্ঞেস করবেন, ‘তুমি কি এর সঙ্গে আরও কিছু বোঝাতে চাচ্ছ?’ এই অতিরিক্ত চিন্তা আজ আপনাকে গোয়েন্দা বানিয়ে দেবে।

ধনু

ধনু রাশি, আজ আপনার পা দুটো অস্থির, মন উড়ু উড়ু। হঠাৎ করেই ঠিক করে ফেলতে পারেন, এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা কচ্ছপ নিয়ে পৃথিবী ঘুরে আসবেন। ফিল্টার ছাড়া কথা বলার প্রবণতা আজ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবে। যার ফলস্বরূপ অপ্রিয় সত্য কথা বলে আজ বেশ কিছু মানুষের চক্ষুশূল হতে পারেন। কথা বলার আগে এক গ্লাস পানি খান। এটি আপনার মুখকে কিছুটা সময়ের জন্য আটকে রাখবে এবং বন্ধুদের রক্ষা করবে। ভ্রমণ আপনার রক্তে, কিন্তু আজ ট্রেনের টিকিট না কেটে অন্তত বইয়ের পাতায় ভ্রমণ করুন।

মকর

মকর মশাই, আজ আপনার ওয়ার্কহোলিক সত্তা একদম ফ্যান্সি ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যরা যখন সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের আমেজ খুঁজবে, তখন আপনি একটি নতুন ‘৫ বছরের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা’ তৈরি করতে বসবেন। আপনার মনে হবে, দুনিয়ার সব কাজ একাই কাঁধে নিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো: আপনি মনে মনে চরম আলস্যের জন্য বৃষ রাশি বা ধনু রাশিদের তাচ্ছিল্য করে যাবেন। আজ উচিত জোর করে নিজেকে একটি বিরতি দেওয়া। যদি পারেন, এক মিনিট চুপচাপ বসে থাকুন। অবশ্য এক মিনিট স্থির থাকাই আজকের বড় চ্যালেঞ্জ।

কুম্ভ

আজ আপনার চিন্তাভাবনা আকাশ ছুঁয়েছে। হয়তো বসে আছেন ফ্ল্যাটের বারান্দায়, কিন্তু মনে মনে ভাবছেন, মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে। বন্ধু যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কী খাবি?’ তার জবাবে বলবেন, ‘খাদ্য কি কেবলই একটি সামাজিক নির্মাণ নয়?’ আপনার এই দার্শনিক কথাবার্তা আজ অন্যদের একটু বিভ্রান্ত করতে পারে। বাস্তব জগতে ফিরে আসার জন্য মাঝেমধ্যে নিজেকে চিমটি কাটুন। না হলে বন্ধু মনে করবে আপনি হঠাৎ করে কোনো এলিয়েন ভাষায় কথা বলা শুরু করেছেন।

মীন

মীন রাশি, আজ আপনার দিবাস্বপ্ন দেখার ক্ষমতা রেকর্ড ভাঙবে। হয়তো চা বানাতে গিয়ে ভুল করে লবণ দিয়ে দিলেন। কারণ, আপনার মন তখন সমুদ্রের তলদেশের কোনো এক জাদুকরি রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবচেতন মন আজ এতটাই সক্রিয় যে, হয়তো আপনার পোষা বিড়ালটিকেও কোনো এক রহস্যময় গুরু বলে ভুল করবেন। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে একটা সরু সুতা খুঁজে বের করুন। কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলার আগে অন্তত দুবার নিশ্চিত হয়ে নিন, আপনি সত্যিই তার সঙ্গে কথা বলছেন, নাকি স্বপ্নে দেখা কোনো চরিত্রের সঙ্গে।

